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Yine Sigara Zammı: Bir Firmanın En Ucuz Sigarası 64 TL Oldu

Yine Sigara Zammı: Bir Firmanın En Ucuz Sigarası 64 TL Oldu

Zam sigara
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.08.2024 - 19:18

BAT grubuna ait sigara markaları da son günlerdeki zam furyasından nasibini aldı. Sigara zammı sonrasında BAT grubunun en ucuz sigarası 64, en pahalı sigarası ise 78 lira oldu.

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Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, Türkiye’deki bir sigara grubuna ciddi miktarda vergi cezası kestiği iddia edilmiş ancak sigara grubunun ismi açıklanmamıştı.

Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, Türkiye’deki bir sigara grubuna ciddi miktarda vergi cezası kestiği iddia edilmiş ancak sigara grubunun ismi açıklanmamıştı.

Vergi cezası sonrasında gelen sigara zamları ise dikkat çekiyor.

Vergi cezası sonrasında gelen sigara zamları ise dikkat çekiyor.

Philip Morris, JTI firmalarının yaptığı zam sonrası BAT grubu da fiyatlarını güncelledi.

Philip Morris, JTI firmalarının yaptığı zam sonrası BAT grubu da fiyatlarını güncelledi.

Telel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar’ın duyurduğu zamlı sigara fiyatları 👇

Telel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar’ın duyurduğu zamlı sigara fiyatları 👇

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ömer

Zammına koduklarım…

grandport

kardeş.. sigara sağlığa zararlı.. 😄

Another User

Devletimiz tamamen sigarayı bırakalım diye zam yapıyor başka bir nedeni yok

Mehmet dağlı

Devlet yöneticilerinin bizim sağlığımızı düşündükleri için sigaraya zam yaptıklarını düşünen bir kitle var. Başımıza ne geldiyse hep bu kitlenin yüzünden gel... Devamını Gör

Another User

Tamamen yanlış bilgi. Sırf sağlık nedenleri başka bir nedeni olabilir mi ? Olamaz !