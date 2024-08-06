Yine Sigara Zammı: Bir Firmanın En Ucuz Sigarası 64 TL Oldu
Yine Sigara Zammı: Bir Firmanın En Ucuz Sigarası 64 TL Oldu
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Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, Türkiye’deki bir sigara grubuna ciddi miktarda vergi cezası kestiği iddia edilmiş ancak sigara grubunun ismi açıklanmamıştı.
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Vergi cezası sonrasında gelen sigara zamları ise dikkat çekiyor.
Philip Morris, JTI firmalarının yaptığı zam sonrası BAT grubu da fiyatlarını güncelledi.
Telel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar’ın duyurduğu zamlı sigara fiyatları 👇
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Zammına koduklarım…
kardeş.. sigara sağlığa zararlı.. 😄
Devletimiz tamamen sigarayı bırakalım diye zam yapıyor başka bir nedeni yok
Devlet yöneticilerinin bizim sağlığımızı düşündükleri için sigaraya zam yaptıklarını düşünen bir kitle var. Başımıza ne geldiyse hep bu kitlenin yüzünden gel... Devamını Gör
Tamamen yanlış bilgi. Sırf sağlık nedenleri başka bir nedeni olabilir mi ? Olamaz !