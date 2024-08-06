İstanbul'da Yaşamanın Maliyeti Belli Oldu: 66.500 TL
İstanbul'da Yaşamanın Maliyeti Belli Oldu: 66.500 TL
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verileri farklı olsa da artan yoksulluk ve geçim sıkıntısı gerçeği giderek daha da belirginleşiyor. İstanbul Kalkınma Ajansı, Temmuz ayı verilerine göre İstanbul'da yaşamanın maliyetini açıkladı.
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İstanbul Planlama Ajansı, yaptığı araştırma sonucunda İstanbul'da yaşamanın maliyetinin Haziran ayından Temmuz'a %4.76 arttığını tespit etti.
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3 bin 26 lira artışa denk gelen bu oran sonucunda İstanbul'da yaşamanın maliyetinin 66.500 TL olduğu açıklandı. 2023 yılının Temmuz ayına bakıldığında ise artış %71'e denk geliyor.
Temel tüketim ürünlerinde yıllık bazda en belirgin artış zeytinyağında yaşandı; bu ürünün fiyatı yüzde 112,87 oranında yükseldi. Diğer dikkat çeken artışlar ise tuvalet kağıdında yüzde 106,23, beyaz peynirde yüzde 89,61 ve margarin fiyatında yüzde 82,14 olarak kaydedildi. Aylık fiyat değişimlerine bakıldığında ise en yüksek artış yüzde 10,50 ile eteklerde gözlemlenirken, bunu yüzde 9,21 ile margarin ve yüzde 8,53 ile zeytinyağı takip etti.
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