İstanbul'da Yaşamanın Maliyeti Belli Oldu: 66.500 TL

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verileri farklı olsa da artan yoksulluk ve geçim sıkıntısı gerçeği giderek daha da belirginleşiyor. İstanbul Kalkınma Ajansı, Temmuz ayı verilerine göre İstanbul'da yaşamanın maliyetini açıkladı.