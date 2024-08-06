Fatih Altaylı, Doğalgaz Zammını Eleştirdiği Videoda Instagram Yasağının Zamları Konuşturmadığını Söyledi
Fatih Altaylı, Doğalgaz Zammını Eleştirdiği Videoda Instagram Yasağının Zamları Konuşturmadığını Söyledi
Gazeteci Fatih Altaylı gündemi değerlendirdiği videoda, doğalgaz zammı ve Instagram yasağına değindi. Dünya ile kıyaslama yapan Altaylı, dünyada düşen fiyatlara rağmen doğalgazın Türkiye'de zamlandığını söyledi.
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Fatih Altaylı, doğalgaza yapılan %38'lik zammı dünyadaki doğalgaz fiyatları üzerinden eleştirdi. Altaylı, dünyada doğalgaz fiyatlarının düştüğüne değindi ve Türkiye'deki zammın nedenini sorguladı.
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Instagram yasağına da değinen Fatih Altaylı, "Cuma'dan beri Instagram konuşuyoruz değil mi, ne oldu Cuma günü? Doğalgaza zam geldi. Dolar artmamış, dünyada doğalgaz fiyatı yarı yarıya inmiş. %38 zam yapıyorsun. Tam millet bunu konuşacak Instagram'ı kapatıyorsun. Ne doğalgaz zammı kaldı gündemde ne bir şey kaldı." dedi.
Fatih Altaylı'nın açıklamaları:
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bunların en iyi yaptığı şey gündem mühendisliği. halkın önüne konuşulmasını istedikleri şeyleri koymayı çok iyi biliyorlar. Türkiye'nin tek bir gündemi var e... Devamını Gör
Hiç iyiye gitmiyoruz, sonumuz ürkütücü.. Bugün o platform kapanır yarın başka yer, zamlar pes peşe gelir sesimizi duyan yoktu zaten bu halde hiç duyulmayacak!
bu millete deseler ki haftada bir gün bağlı olduğun belediyeye gideceksin orada sizi bi güzel badeleyecekler, koşa koşa gidecek milyonlar çıkar...