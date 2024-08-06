Resesyon Korkusu Muhteşem 7'yi de Vurdu: Borsada Büyük Kayıp Yaşadılar

Apple’ın piyasa değeri, 178 milyar dolarlık bir gerilemeyle 3 trilyon 164 milyar dolara düştü. Bu önemli düşüş, teknoloji devinin piyasa performansını doğrudan etkiledi.

Microsoft da 96 milyar dolarlık bir değer kaybı yaşadı ve piyasa değeri 2 trilyon 940 milyar dolara geriledi.

Alphabet’in piyasa değeri 74 milyar dolarlık bir azalmayla 1 trilyon 999 milyar dolara, Amazon’un piyasa değeri ise 87 milyar dolarlık bir kayıpla 1 trilyon 674 milyar dolara düştü.

Meta’nın piyasa değeri ise 41 milyar dolarlık bir düşüşle 1 trilyon 194 milyar dolara geriledi.

Yapay zeka alanındaki son gelişmeler, Nvidia’yı da etkiledi. Nvidia’nın piyasa değeri, 191 milyar dolarlık büyük bir düşüşle 2 trilyon 448 milyar dolara indi. Tesla da piyasa değerinde 20 milyar dolarlık bir azalma yaşadı ve 643 milyar dolara geriledi.