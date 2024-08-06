Resesyon Korkusu Muhteşem 7'yi de Vurdu: Borsada Büyük Kayıp Yaşadılar
Resesyon Korkusu Muhteşem 7'yi de Vurdu: Borsada Büyük Kayıp Yaşadılar
Dünya borsalarında resesyon korkusuyla gelen düşüşün etkileri devam ediyor. Amerikan borsasında Muhteşem 7 olarak adlandırılan hisseler gün boyu hem hem kaybetti, hem kaybettirdi.
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ABD'de "Muhteşem 7"li olarak adlandırılan "Apple", "Alphabet", "Amazon", "Meta Platforms", "Microsoft", "Nvidia" ve "Tesla"nın toplam piyasa değeri resesyon endişeleriyle büyük kayba uğradı.
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Resesyon korkusu dün birçok borsada "eksi" açılışlar izletirken Borsa İstanbul da benzer bir süreci yaşadı. Açılışta Dow Jones endeksi, 1000 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,68 azalarak 38.670,55 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 4,07 azalışla 5.128,93 puana ve Nasdaq endeksi 1000 puanın üzerinde düşerek yüzde 6,25 kayıpla 15.728,46 puana geriledi.
Toplamda 14 trilyon dolardan fazla piyasa değerine sahip Muhteşem 7'li olarak adlandırılan Apple, Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia ve Tesla hisseleri dün yaklaşık piyasa değeri olarak 700 Milyar Dolar geriledi.
Tek tek bakıldığında zararın boyutu daha da korkutucu olarak meydana çıktı.
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