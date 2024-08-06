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Resesyon Korkusu Muhteşem 7'yi de Vurdu: Borsada Büyük Kayıp Yaşadılar

Resesyon Korkusu Muhteşem 7'yi de Vurdu: Borsada Büyük Kayıp Yaşadılar

hakankarakoca90
hakankarakoca90 - Onedio Üyesi
06.08.2024 - 08:39

Dünya borsalarında resesyon korkusuyla gelen düşüşün etkileri devam ediyor. Amerikan borsasında Muhteşem 7 olarak adlandırılan hisseler gün boyu hem hem kaybetti, hem kaybettirdi.

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ABD'de "Muhteşem 7"li olarak adlandırılan "Apple", "Alphabet", "Amazon", "Meta Platforms", "Microsoft", "Nvidia" ve "Tesla"nın toplam piyasa değeri resesyon endişeleriyle büyük kayba uğradı.

ABD'de "Muhteşem 7"li olarak adlandırılan "Apple", "Alphabet", "Amazon", "Meta Platforms", "Microsoft", "Nvidia" ve "Tesla"nın toplam piyasa değeri resesyon endişeleriyle büyük kayba uğradı.

Resesyon korkusu dün birçok borsada "eksi" açılışlar izletirken Borsa İstanbul da benzer bir süreci yaşadı. Açılışta Dow Jones endeksi, 1000 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,68 azalarak 38.670,55 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 4,07 azalışla 5.128,93 puana ve Nasdaq endeksi 1000 puanın üzerinde düşerek yüzde 6,25 kayıpla 15.728,46 puana geriledi.

Resesyon korkusu dün birçok borsada "eksi" açılışlar izletirken Borsa İstanbul da benzer bir süreci yaşadı. Açılışta Dow Jones endeksi, 1000 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,68 azalarak 38.670,55 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 4,07 azalışla 5.128,93 puana ve Nasdaq endeksi 1000 puanın üzerinde düşerek yüzde 6,25 kayıpla 15.728,46 puana geriledi.

Toplamda 14 trilyon dolardan fazla piyasa değerine sahip Muhteşem 7'li olarak adlandırılan Apple, Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia ve Tesla hisseleri dün yaklaşık piyasa değeri olarak 700 Milyar Dolar geriledi.

Toplamda 14 trilyon dolardan fazla piyasa değerine sahip Muhteşem 7'li olarak adlandırılan Apple, Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia ve Tesla hisseleri dün yaklaşık piyasa değeri olarak 700 Milyar Dolar geriledi.

Tek tek bakıldığında zararın boyutu daha da korkutucu olarak meydana çıktı.

Tek tek bakıldığında zararın boyutu daha da korkutucu olarak meydana çıktı.

Apple’ın piyasa değeri, 178 milyar dolarlık bir gerilemeyle 3 trilyon 164 milyar dolara düştü. Bu önemli düşüş, teknoloji devinin piyasa performansını doğrudan etkiledi.

Microsoft da 96 milyar dolarlık bir değer kaybı yaşadı ve piyasa değeri 2 trilyon 940 milyar dolara geriledi. 

Alphabet’in piyasa değeri 74 milyar dolarlık bir azalmayla 1 trilyon 999 milyar dolara, Amazon’un piyasa değeri ise 87 milyar dolarlık bir kayıpla 1 trilyon 674 milyar dolara düştü. 

Meta’nın piyasa değeri ise 41 milyar dolarlık bir düşüşle 1 trilyon 194 milyar dolara geriledi.

Yapay zeka alanındaki son gelişmeler, Nvidia’yı da etkiledi. Nvidia’nın piyasa değeri, 191 milyar dolarlık büyük bir düşüşle 2 trilyon 448 milyar dolara indi. Tesla da piyasa değerinde 20 milyar dolarlık bir azalma yaşadı ve 643 milyar dolara geriledi.

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