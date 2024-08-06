Instagram Kapalı Kaldıkça, Yeni Krizler Çıkıyor: Influencerlardan Tehdit İddiası

Türkiye'de Instagram'ın kapatılmasından sonra birçok e-ticaret sitesi gibi fenomenler ve influencerlar da büyük bir gelir kaybı yaşadı. Marka yüzü olan birçok kişi VPN ile girdikleri Instagram'da sürece dair 'isyanlarını' dile getiriyor. Bunun yanında markalardan da ilginç bir iddia gündeme geldi.