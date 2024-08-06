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Instagram Kapalı Kaldıkça, Yeni Krizler Çıkıyor: Influencerlardan Tehdit İddiası

Instagram Kapalı Kaldıkça, Yeni Krizler Çıkıyor: Influencerlardan Tehdit İddiası

hakankarakoca90
hakankarakoca90 - Onedio Üyesi
06.08.2024 - 10:03

Türkiye'de Instagram'ın kapatılmasından sonra birçok e-ticaret sitesi gibi fenomenler ve influencerlar da büyük bir gelir kaybı yaşadı. Marka yüzü olan birçok kişi VPN ile girdikleri Instagram'da sürece dair 'isyanlarını' dile getiriyor. Bunun yanında markalardan da ilginç bir iddia gündeme geldi.

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Instagram'daki belirsizlik devam ederken firmalar da gelir kayıpları için önlemler almaya çalışıyor. Bazı firmaların influencer ve fenomenlerle yaptıkları anlaşmaları sonlandırmak istedikleri, bazı firmaların ise mevcut sözleşmelerde değişiklik yapmak istedikleri öğrenildi.

Instagram'daki belirsizlik devam ederken firmalar da gelir kayıpları için önlemler almaya çalışıyor. Bazı firmaların influencer ve fenomenlerle yaptıkları anlaşmaları sonlandırmak istedikleri, bazı firmaların ise mevcut sözleşmelerde değişiklik yapmak istedikleri öğrenildi.

Türkiye Gazetesi'nde gündeme gelen bir iddia ise bunun hiç de kolay olmayacağını gösterdi. Yayıncıların, Instagram yerine TikTok, X, YouTube ve Facebook gibi diğer platformlarda reklam yapma talebinde bulundukları belirtiliyor. Ayrıca, yaşanan anlaşmazlıkların dava süreçlerine dönüşme olasılığı olduğu ifade ediliyor.

Türkiye Gazetesi'nde gündeme gelen bir iddia ise bunun hiç de kolay olmayacağını gösterdi. Yayıncıların, Instagram yerine TikTok, X, YouTube ve Facebook gibi diğer platformlarda reklam yapma talebinde bulundukları belirtiliyor. Ayrıca, yaşanan anlaşmazlıkların dava süreçlerine dönüşme olasılığı olduğu ifade ediliyor.

Önemli bir markanın yönetici kadrosunda yer alan bir kişinin açıklamaları önümüzdeki günlerin iki taraf için de çok zorlu geçeceğini gösterdi:

Önemli bir markanın yönetici kadrosunda yer alan bir kişinin açıklamaları önümüzdeki günlerin iki taraf için de çok zorlu geçeceğini gösterdi:

“Biz 40’a yakın fenomen/influencer ile çalışıyoruz. 3-6 veya yıllık sözleşmeler yapıyoruz. Instagramın kapanması ile iş birlikçilerimiz ile yeniden masaya oturmak istedik. Bazıları ile sözleşmeyi bitirmek bazıları ile de revizyona gitme talebinde bulunduk. Ancak karşılaştığımız tepkiler hoş olmadı. Çoğu bizleri tehdit etti. Mahkemeye taşınacak süreçler yaşıyoruz”

Instagram'ın sorunun devam etmesi halinde dava süreçlerinin artacağına dikkat çeken avukatlar da genel kararın şirketler lehine olsa da bu sürecin daha farklı olduğunu, farklı kararlar alınabileceğine değiniyor.

Instagram'ın sorunun devam etmesi halinde dava süreçlerinin artacağına dikkat çeken avukatlar da genel kararın şirketler lehine olsa da bu sürecin daha farklı olduğunu, farklı kararlar alınabileceğine değiniyor.
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