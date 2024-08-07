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Mehmet Şimşek, Kayıt Dışı Sektörleri Bu Kez Canlı Yayında Uyardı

Mehmet Şimşek, Kayıt Dışı Sektörleri Bu Kez Canlı Yayında Uyardı

hakankarakoca90
hakankarakoca90 - Onedio Üyesi
07.08.2024 - 09:49

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet ŞimşekA Haber ve A Para ortak yayınında ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Ekonomiye dair mesajlar da içeren yayında Şimşek, 'Çok kazananlar' diyerek uyarılarda bulundu.

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Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde "ikna edilememesi" ile gündem olmayı başaran Mehmet Şimşek artık Hazine ve Maliye Bakanı olarak açıklamaları ve ekonomi üzerindeki etkisiyle gündem oluyor. Göreve geldikten sonra bir dizi programla ilerleyen Şimşek, enflasyonla mücadeleyi gündeminden düşürmüyor.

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde "ikna edilememesi" ile gündem olmayı başaran Mehmet Şimşek artık Hazine ve Maliye Bakanı olarak açıklamaları ve ekonomi üzerindeki etkisiyle gündem oluyor. Göreve geldikten sonra bir dizi programla ilerleyen Şimşek, enflasyonla mücadeleyi gündeminden düşürmüyor.

"Yıl sonu enflasyonunda hedefleri tutturmaya ilişkin bir endişemiz yok, öngörülerimiz doğrultusunda gidiyor. Hedefleri tutturacağız ve bu konuda kararlıyız” diyen Şimşek Merkez Bankası ile de ortak bir yol izlediklerinin altını çizdi.

"Yıl sonu enflasyonunda hedefleri tutturmaya ilişkin bir endişemiz yok, öngörülerimiz doğrultusunda gidiyor. Hedefleri tutturacağız ve bu konuda kararlıyız” diyen Şimşek Merkez Bankası ile de ortak bir yol izlediklerinin altını çizdi.

Kayıt dışı sektörleri uzun zamandır hedefinde tutan Bakan Şimşek bir kez daha canlı yayından uyarısını yaptı ve kamuoyuna mesaj verdi. Şimşek, "Sektör ismi vermem belki doğru olmaz farklı noktalara çekilebilir. Bütün sektörler , bunun özelinde de özellikle kayıt dışı sektörler diyebilirim. Çok kazananlar, maliye kapınızı muhakkak çalacak." dedi.

Kayıt dışı sektörleri uzun zamandır hedefinde tutan Bakan Şimşek bir kez daha canlı yayından uyarısını yaptı ve kamuoyuna mesaj verdi. Şimşek, "Sektör ismi vermem belki doğru olmaz farklı noktalara çekilebilir. Bütün sektörler , bunun özelinde de özellikle kayıt dışı sektörler diyebilirim. Çok kazananlar, maliye kapınızı muhakkak çalacak." dedi.
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