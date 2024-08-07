Türkiye Bankalar Birliği Acı Tabloyu Açıkladı: 645 Bin Kişi Yasal Takipte
Türkiye Bankalar Birliği Acı Tabloyu Açıkladı: 645 Bin Kişi Yasal Takipte
Artan enflasyon ile birlikte maaşların mevcut ve zamlı durumları enflasyonun altında kalınca vatandaş kredi kartlarına yöneldi. Artan ev içi ve dışı maliyetlerin geri ödemesi giderek zorlaşıyor.
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Temmuz ayında işçinin gözünü çevirdiği asgari ücret zammı gelmedi. Enflasyona rağmen artmayan maaşlar vatandaşa borç olarak dönmeye devam ediyor. Nakit para harcamanın giderek zorlaştığı bir ortamda kredi kartları kurtarıcı oldu.
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Ay sonunu görmekte zorlanan vatandaşlar, ay başında alınan maaşlarla kredi kartı harcalamalarını ödemekte zorlanıyor. Ödenmeyen kartlar ise yasal süreçlerle vatandaşa yük olmayı sürdürüyor.
Yaklaşık 2.3 milyon kişi icralık olurken, yasal takibe katılanların saıyısı da giderek artıyor. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin Ocak ve Haziran dönemini kapsayan araştırmasında 645 bin kişinin yasal takibe girdiği öğrenildi.
Yasal takibe giren kartlarda alacaklı bankalar sözleşmeden doğan hakları gereği alacaklarını hemen tahsil etmeye çalışabilir. Öte yandan yasal takip sürecine girmek 90 gün sürer fakat bir kere yasal takip sürecine girildiği takdirde borçlu taraf, bankacılık sisteminin kara listesine girer.
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