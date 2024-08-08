Çocuklarınızı Dijital Ortamlardaki Zararlı İçeriklerden Nasıl Korursunuz?
Çocuklarınızı Dijital Ortamlardaki Zararlı İçeriklerden Nasıl Korursunuz?
Çağımız teknoloji çağı. Büyükler bile dijital ortamdaki olumsuz içeriklerden etkilenebiliyorken çocukların bu belirsiz bu dünyada korunmaya ihtiyacı var.
Peki çocuklarınızı zararlı içeriklerden nasıl koruyabilirsiniz?
Gelin bu konuda tavsiye verenlere bir kulak verelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Teknolojinin faydaları saymakla bitmez. Peki ya zararları?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki çocuklarımızı dijital ortamın zararları içeriklerinden korumak için neler yapabiliriz?
"Çocuğunuza dışardayken hep erişebilmek istiyorsanız akıllı olmayan bir telefon verin."
"Çocuğunuzla içeriği birlikte seçip birlikte tüketin. Siz de görün içeriği."
Peki başka neler yapılabilir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Çocuğunuza sanal dünyada karşılaşabileceği zorbalar, dolandırıcılar ve sapıklar ile ilgili bilgi ve karşılaştığında yapacakları ile ilgili eğitim verin. "
"Çocuğunuzla oyun, video vb birlikte tüketmek için vakit ayırın. Hangi videonun neden iyi, hangi oyunun neden kötü olduğunu anlatın"
"Discord, Roblox gibi platformlarda kimlerle arkadaş, hangi kanallarda takılıyor, kanallarda kim var vs düzenli kontrol edin"
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın