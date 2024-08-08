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Çocuklarınızı Dijital Ortamlardaki Zararlı İçeriklerden Nasıl Korursunuz?

Çocuklarınızı Dijital Ortamlardaki Zararlı İçeriklerden Nasıl Korursunuz?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
08.08.2024 - 12:01

Çağımız teknoloji çağı. Büyükler bile dijital ortamdaki olumsuz içeriklerden etkilenebiliyorken çocukların bu belirsiz bu dünyada korunmaya ihtiyacı var. 

Peki çocuklarınızı zararlı içeriklerden nasıl koruyabilirsiniz? 

Gelin bu konuda tavsiye verenlere bir kulak verelim.

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Teknolojinin faydaları saymakla bitmez. Peki ya zararları?

Teknolojinin faydaları saymakla bitmez. Peki ya zararları?

Dijital ortamlarda bütün içerikler parmağımızın ucunda. Fakat bu kolaylık, bazı sorunları da beraberinde getiriyor. Sakıncalı ve zararlı içerikler, her birimizin kolayca erişebileceği bir noktada. 

Özellikle de çocuklarımızın...

Peki çocuklarımızı dijital ortamın zararları içeriklerinden korumak için neler yapabiliriz?

Peki çocuklarımızı dijital ortamın zararları içeriklerinden korumak için neler yapabiliriz?
twitter.com

Gelin bu listenin devamına birlikte göz atalım.

"Çocuğunuza dışardayken hep erişebilmek istiyorsanız akıllı olmayan bir telefon verin."

"Çocuğunuza dışardayken hep erişebilmek istiyorsanız akıllı olmayan bir telefon verin."

  • Tüketilecek içeriği kendiniz seçip cihaza indirin; cihaz internete bağlı olmasın.

  • Offline uygulamalar / oyunlar / kitap falan var. Biz bunlarla büyüdük eğlendik; hala çalışıyor hepsi.

  • Akıllı cihaz / internet kullanım süresini fiziksel olarak sınırlayın. Telefonu elinden alın.

"Çocuğunuzla içeriği birlikte seçip birlikte tüketin. Siz de görün içeriği."

"Çocuğunuzla içeriği birlikte seçip birlikte tüketin. Siz de görün içeriği."

  • Çevrimiçi kullanım gerekiyorsa cihazın ebeveyn kontrollerini öğrenin, ayarlayın. Süre, uygulamalar, vs. ve devreye alın

  • Evdeki wifi router'ın karalistesini konfigüre edin Devletten herkese yapsın diye beklediğinizi kendiniz yapın yani.

Peki başka neler yapılabilir?

Peki başka neler yapılabilir?
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"Çocuğunuza sanal dünyada karşılaşabileceği zorbalar, dolandırıcılar ve sapıklar ile ilgili bilgi ve karşılaştığında yapacakları ile ilgili eğitim verin. "

"Çocuğunuza sanal dünyada karşılaşabileceği zorbalar, dolandırıcılar ve sapıklar ile ilgili bilgi ve karşılaştığında yapacakları ile ilgili eğitim verin. "

"Çocuğunuzla oyun, video vb birlikte tüketmek için vakit ayırın. Hangi videonun neden iyi, hangi oyunun neden kötü olduğunu anlatın"

"Çocuğunuzla oyun, video vb birlikte tüketmek için vakit ayırın. Hangi videonun neden iyi, hangi oyunun neden kötü olduğunu anlatın"

"Discord, Roblox gibi platformlarda kimlerle arkadaş, hangi kanallarda takılıyor, kanallarda kim var vs düzenli kontrol edin"

"Discord, Roblox gibi platformlarda kimlerle arkadaş, hangi kanallarda takılıyor, kanallarda kim var vs düzenli kontrol edin"

Devlet ne kadar çok siteyi engellerse engellesin, 'predator'lerin tezgahları bitmez. Tek çare uyanık olmak, akıllı olmak ve bilgili olmak.

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