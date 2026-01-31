Türkiye’de Aşkın Gerçekten Yaşandığı Oteller: Aşık Olmak İçin Bahane Aramaya Gerek Yok
Aşk bazen bir bakışla başlar.
Bazen bir yolculukla.
Bazen de bir kapıdan içeri girdiğin anda…
Bu yazı “en lüks”, “en pahalı” ya da “en popüler” otellerin listesi değil.
Bu yazı, aşkın mekânla anlam kazandığı yerlerin hikâyesi.
Kapadokya – Taşın Hafızasında Aşk
Argos in Cappadocia
Museum Hotel
Kayakapı Premium Caves
Ege – Işığın Aşka Dönüştüğü Yerler
Alavya – Alaçatı
Maçakızı – Bodrum
Şirince – Masalsı Bir Kaçış
Çanakkale & Kazdağları – Sessiz Aşkın Coğrafyası
Simurg Inn – Ahmetçe Köyü
Ida Blue – Adatepe
Nadas -Yeşilyurt
Manici Kasrı – Yeşilyurt
İstanbul & Çevresi – Aşkın Şehirle Dansı
Sumahan on the Water – İstanbul
Pera Palas – İstanbul
Casa Lavanda – Şile
Güneydoğu – Taş, Tarih ve Derinlik
Mardius Tarihi Konak – Mardin
Anadolu – Zamanla Aşık Olmak
Obruk Kervansaray Museum Hotel – Konya
Konya – Aşkın En Derin Tanımı
Aşk her yerde yaşanabilir.
Ama bazı yerlerde daha derin,
bazı yerlerde daha gerçek olur.
14 Şubat bir tarih.
Ama bu otellerde yaşananlar,
bir ömür hatırlanır.
