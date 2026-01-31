onedio
Türkiye’de Aşkın Gerçekten Yaşandığı Oteller: Aşık Olmak İçin Bahane Aramaya Gerek Yok

Cem Kınay
31.01.2026 - 23:06

Aşk bazen bir bakışla başlar.

Bazen bir yolculukla.

Bazen de bir kapıdan içeri girdiğin anda…

Bu yazı “en lüks”, “en pahalı” ya da “en popüler” otellerin listesi değil.

Bu yazı, aşkın mekânla anlam kazandığı yerlerin hikâyesi.

 

Kapadokya – Taşın Hafızasında Aşk

Argos in Cappadocia

Argos in Cappadocia

Burada aşk yankılanır. Taş duvarlarda, tünellerde, teraslarda…

Gündüz başka, gece bambaşka bir Kapadokya.

Birlikte geçmişe dokunmak isteyenler için.

Museum Hotel

Museum Hotel

Aşk biraz da sahne ister.

Manzara, mum ışığı, kusursuz bir akşam…

Romantik ama iddialı çiftler için.

Kayakapı Premium Caves

Kayakapı Premium Caves

Kapadokya’nın en sakin hali.

Acele yok, gösteriş yok.

Birlikte yavaşlamayı bilenler için.

 

Ege – Işığın Aşka Dönüştüğü Yerler

Alavya – Alaçatı

Alavya – Alaçatı

Aşk burada hafif.

Beyaz gömlekler, çıplak ayaklar, uzun sofralar…

Genç aşklar ve “yeniden aşık olanlar” için.

Maçakızı – Bodrum

Maçakızı – Bodrum

Türkiye’nin ikonik aşk klasiği.

Burada her şey biraz fazla güzel.

Aşkı büyük yaşayanlar, “biz buraya tekrar geliriz” diyenler için.

Şirince – Masalsı Bir Kaçış

Şirince – Masalsı Bir Kaçış

Güllü Konakları – Şirince

Küçük, samimi, şiir gibi.

Dar sokaklar, çiçekler, eski evler…

Aşkın en naif hali.

 

Çanakkale & Kazdağları – Sessiz Aşkın Coğrafyası

Simurg Inn – Ahmetçe Köyü

Simurg Inn – Ahmetçe Köyü

Aşk burada yüksek sesle yaşanmaz.

Sabah sisi, kuş sesi, uzun sessizlikler…

Kaçmak isteyenler için.

Ida Blue – Adatepe

Ida Blue – Adatepe

Taş ev, mavi pencere, Ege ışığı.

Fotoğraf değil, hatıra biriktirenlere.

Birlikte nefes alanlar için.

Nadas -Yeşilyurt

Nadas -Yeşilyurt

Toprak, ateş, sade lüks.

Yeni bir başlangıç hissi.

“Az ama doğru” diyen çiftler için.

Manici Kasrı – Yeşilyurt

Manici Kasrı – Yeşilyurt

Biraz aristokrat, biraz melankolik.

Şömine başında uzun sohbetler.

Uzun evlilikler ve ikinci baharlar için.

İstanbul & Çevresi – Aşkın Şehirle Dansı

Sumahan on the Water – İstanbul

Sumahan on the Water – İstanbul

Boğaz’ın kenarında, eski bir ispirto fabrikasında aşk.

Sabah vapur sesiyle uyanmak isteyenler için.

A’jia Hotel – İstanbul

İstanbul’da hâlâ romantik bir köşe var diyenlere.

Zarif, sakin, çok özel.

Pera Palas – İstanbul

Pera Palas – İstanbul

Biraz nostalji, biraz hüzün.

Aşkın edebiyatla buluştuğu yer.

“Bir zamanlar” sevenler için.

Casa Lavanda – Şile

Casa Lavanda – Şile

Coğrafya Karadeniz, ruh tam Ege.

Bahçe, şömine, sakinlik.

Şehirden kopmadan kaçmak isteyenler için.

 

Güneydoğu – Taş, Tarih ve Derinlik

Mardius Tarihi Konak – Mardin

Mardius Tarihi Konak – Mardin

Burada aşk ağır ağır yaşanır.

Taş duvarlar, Mezopotamya ışığı, derin geceler.

Aşkı biraz kader, biraz sabır olarak görenler için.

 

Anadolu – Zamanla Aşık Olmak

Obruk Kervansaray Museum Hotel – Konya

Obruk Kervansaray Museum Hotel – Konya

Aşk + zaman + taş.

800 yıllık bir kervansarayda, geçmişle aynı masada oturmak.

Birlikte susabilen, birlikte düşünebilen çiftler için.

Konya – Aşkın En Derin Tanımı

Konya – Aşkın En Derin Tanımı

Hich Otel – Konya

Burada aşk romantik değil.

Burada aşk dönüştürücü. Mevlana’nın  şehrinde, az konuşarak, çok hissederek…

Ruh eşiyle seyahat edenler için.

Aşk her yerde yaşanabilir.

Ama bazı yerlerde daha derin,

bazı yerlerde daha gerçek olur.

14 Şubat bir tarih.

Ama bu otellerde yaşananlar,

bir ömür hatırlanır.

