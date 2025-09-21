onedio
Türkiye'de 2024'te İlk Evlenme Yaşı Kadınlarda Ortalama 25,8 İken Erkeklerde Kaç Olmuştur?



21.09.2025 - 22:17

Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla Atv ekranlarında pazar ve perşembe akşamları ekrana gelmeye devam ediyor. 21 Eylül Pazar akşamı yayınlanan bölüme, 100 bin TL değerindeki 'Türkiye'de 2024'te İlk Evlenme Yaşı Kadınlarda Ortalama 25,8 İken Erkeklerde Kaç Olmuştur?' sorusu damga vurdu.

İşte, detaylar...





A) 26,3

B) 28,3

C) 30,3

D) 32,3

Doğru Cevap: B.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
