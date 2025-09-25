Türkçeye Arapçadan Geçen "Natır" Kelimesinin Kökeninin Anlamı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, 25 Eylül 2025 Perşembe akşamı seyircilerin ilgisini çeken sorularla gündeme geldi. Bu bölümde yarışmacıya Türkçe’ye Arapçadan geçen kelimelerden biri soruldu. “Türkçeye Arapçadan geçen ‘natır’ kelimesinin kökeninin anlamı nedir?” şeklinde yöneltilen soru, izleyiciler tarafından da merak konusu oldu.