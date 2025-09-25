onedio
Türkçeye Arapçadan Geçen "Natır" Kelimesinin Kökeninin Anlamı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.09.2025 - 23:28

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, 25 Eylül 2025 Perşembe akşamı seyircilerin ilgisini çeken sorularla gündeme geldi. Bu bölümde yarışmacıya Türkçe’ye Arapçadan geçen kelimelerden biri soruldu. “Türkçeye Arapçadan geçen ‘natır’ kelimesinin kökeninin anlamı nedir?” şeklinde yöneltilen soru, izleyiciler tarafından da merak konusu oldu.

Türkçeye Arapçadan geçen "natır" kelimesinin kökeninin anlamı nedir?

A- Keselemek

B- Bekçi

C- Uzanmak

D- Tekne

Cevap B, yani Bekçi.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
