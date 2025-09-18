onedio
Türkçe’ye “Çiniofil” Olarak da Çevrilen “Chionophile” İfadesi Hangisi İçin Kullanılır?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.09.2025 - 22:34

Kim Milyoner Olmak İster'in 18 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde sorulan “Türkçe’ye “çiniofil” olarak da çevrilen “chionophile” ifadesi hangisi için kullanılır?” sorusu gündem oldu. 

Türkçe’ye “çiniofil” olarak da çevrilen “chionophile” ifadesi hangisi için kullanılır?

A) Soğuk kış koşullarına adapte canlılar

B) Sakız paketi biriktirenler

C) Sadece meyveyle beslenen canlılar

D) Doğu Asya kültürüne meraklı olanlar

Doğru cevap: Soğuk kış koşullarına adapte canlılar

Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
