TRT Dizisiyle Anlaşmıştı: Ünlü Oyuncu Çöpten Aldığı Kartonlarla Otobüse Binerken Görüntülendi

Merve Ersoy
11.11.2025 - 10:47

Çok Güzel Hareketler'den ayrılan ünlü oyuncu Metin Keçeci'nin son hali görenleri şaşırttı. Yılmaz Erdoğan ve ekip arkadaşlarına sitemiyle gündeme gelen Metin Keçeci, TRT 1’de yayınlanan “Vefa Sultan” dizisinin kadrosuna dahil olduğunu duyurmuştu. Keçeci, çöpten aldığı kartonlarla otobüse binerken görüntülendi.

Kaynak: Yeni100Yıl Magazin

Çok Güzel Hareketler'le adını duyuran Metin Keçeci, ekip arkadaşlarına ve Yılmaz Erdoğan'a sitemiyle gündem olmuştu.

Çok Güzel Hareketler'le adını duyuran Metin Keçeci, ekip arkadaşlarına ve Yılmaz Erdoğan'a sitemiyle gündem olmuştu.

Çok Güzel Hareketler'den ayrılmasının ardından sitem dolu sözler sarf eden Metin Keçeci, TRT 1'de yayınlanan Vefa Sultan dizisinin kadrosuna dahil olduğunu duyurmuştu. Ancak dizide henüz rol almadı. Uzun süredir ortalıklarda görünmeyen ünlü oyuncu dün bir belediye otobüsüne binerken görüntülendi. Metin Keçeci, çöpten aldığı kartonlarla otobüse bindi. Oyuncu, icralık olduğunu ve borçları yüzünden yaşadığı evden çıkmak zorunda kaldığını gözyaşları içinde anlatmıştı.

Metin Keçeci'nin son hali böyle görüntülendi:

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
