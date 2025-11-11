TRT Dizisiyle Anlaşmıştı: Ünlü Oyuncu Çöpten Aldığı Kartonlarla Otobüse Binerken Görüntülendi
Çok Güzel Hareketler'den ayrılan ünlü oyuncu Metin Keçeci'nin son hali görenleri şaşırttı. Yılmaz Erdoğan ve ekip arkadaşlarına sitemiyle gündeme gelen Metin Keçeci, TRT 1’de yayınlanan “Vefa Sultan” dizisinin kadrosuna dahil olduğunu duyurmuştu. Keçeci, çöpten aldığı kartonlarla otobüse binerken görüntülendi.
Kaynak: Yeni100Yıl Magazin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çok Güzel Hareketler'le adını duyuran Metin Keçeci, ekip arkadaşlarına ve Yılmaz Erdoğan'a sitemiyle gündem olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Metin Keçeci'nin son hali böyle görüntülendi:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın