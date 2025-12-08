Toyota'nın Aşağılanma Duygusu Nedeniyle Ürettiği "Süper Otomobil" Tanıtıldı
Toyota, dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri. Fakat bir süredir lüks segmentte yer almayan Toyota, artık bu rekabet içerisine girmek için elektrikli konsept LFA Süper Otomobili'ni tanıttı. Toyota'yı bu tanıtıma iten şey ise 'aşağılanma duygusu' oldu.
Toyota'nın süper otomobilini 2027 yılında piyasaya sürmesi bekleniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Toyota, tamamen elektrikli LFA modelini tanıttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Artık ultra lüks markalarla yan yana.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın