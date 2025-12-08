onedio
Toyota'nın Aşağılanma Duygusu Nedeniyle Ürettiği "Süper Otomobil" Tanıtıldı

Toyota'nın Aşağılanma Duygusu Nedeniyle Ürettiği "Süper Otomobil" Tanıtıldı

Dilara Bağcı Peker
08.12.2025
08.12.2025 - 08:29

Toyota, dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri. Fakat bir süredir lüks segmentte yer almayan Toyota, artık bu rekabet içerisine girmek için elektrikli konsept LFA Süper Otomobili'ni tanıttı. Toyota'yı bu tanıtıma iten şey ise 'aşağılanma duygusu' oldu. 

Toyota'nın süper otomobilini 2027 yılında piyasaya sürmesi bekleniyor.

Toyota, tamamen elektrikli LFA modelini tanıttı.

Toyota, tamamen elektrikli LFA modelini tanıttı.

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Toyota, lüks segmentte yerini almak ve rekabet içinde olmak için efsanevi Lexus süper otomobilinin uzun zamandır beklenen halefini tanıttı. Tamamen elektrikli LFA Süper Otomobili, Toyota'nın 'aşağılanma duygusu' nedeniyle üretildi. Toyota her ne kadar dünyanın en çok satan otomobil markalarından biri olsa da lüks segmentte yer almıyordu.

Toyota Başkanı Akio Toyoda, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni modellerin yarışlar sırasında rakipleri tarafından her geçildiğinde hissettiği aşağılanma duygusundan bahsederek 'Şüphesiz beni motive eden duygu bu.' ifadelerini kullandı.

Artık ultra lüks markalarla yan yana.

Artık ultra lüks markalarla yan yana.

Toyota, amiral gemisi spor otomobili ünvanını almak üzere Gazoo Racing GT ve yarış versiyonu GT3'ü de tanıttı. Şirket yaptığı açıklamada, GR modellerinin 2027'de piyasaya sürülmesinin planlandığını açıkladı. Bu modellerin tek bir elektrik motoruyla eşleştirilmiş, yeni geliştirilen dört litrelik hibrit çift turbolu V8 motorla güçlendirileceğini söyledi.

Orijinal LFA'dan yalnızca 500 adet üretildi. 2010 ile 2012 yılları arasında 375 bin dolarlık başlangıç ​​fiyatıyla üretilen ve o zamandan bu yana değeri iki katından fazla artan bu otomobil, Lexus'a ve dolayısıyla Toyota'ya koleksiyonerler ve meraklılar arasında 'ünlü otomobil' statüsü kazandırdı.

Bu model üretime girerse, Toyota'nın teknik ve finansal gücü kanıtlanmış olacak, şirketin en üst düzey performans aracı olarak anılacak. LFA'nın satışları Toyota'nın klasik araçlarının satışlarının çok altında kalsa da, bu üst düzey spor otomobil marka imajını güçlendirecek ve yeni müşterileri showroom'lara çekmeye yardımcı olacak.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
