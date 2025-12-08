Toyota'nın Aşağılanma Duygusu Nedeniyle Ürettiği "Süper Otomobil" Tanıtıldı

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Toyota, lüks segmentte yerini almak ve rekabet içinde olmak için efsanevi Lexus süper otomobilinin uzun zamandır beklenen halefini tanıttı. Tamamen elektrikli LFA Süper Otomobili, Toyota'nın 'aşağılanma duygusu' nedeniyle üretildi. Toyota her ne kadar dünyanın en çok satan otomobil markalarından biri olsa da lüks segmentte yer almıyordu.

Toyota Başkanı Akio Toyoda, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni modellerin yarışlar sırasında rakipleri tarafından her geçildiğinde hissettiği aşağılanma duygusundan bahsederek 'Şüphesiz beni motive eden duygu bu.' ifadelerini kullandı.