TikTok'a Erişim Engeli mi Geldi? TikTok Çöktü mü, Kapatıldı mı? 8 Eylül Pazartesi TikTok Neden Açılmıyor?

TikTok'a Erişim Engeli mi Geldi? TikTok Çöktü mü, Kapatıldı mı? 8 Eylül Pazartesi TikTok Neden Açılmıyor?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.09.2025 - 00:21

7 Eylül Pazar gününü, 8 Eylül Pazartesi'ye bağlayan gece, kullanıcılar TikTok'a girerken sorun yaşamaya başladı. Türkiye'de en sık kullanılan uygulamalardan biri olan TikTok'a yaşanan erişim engeli sonucu kullanıcılar, 'TikTok çöktü mü? TikTok neden açılmıyor?' sorularının yanıtını aramaya başladı.

TikTok Çöktü mü, Kapatıldı mı?

TikTok Çöktü mü, Kapatıldı mı?

7 Eylül Pazar günü gecesinin geç saatlerinde başlayan erişim engeli problemiyle beraber Türkiye'deki kullanıcılar TikTok'a girmeye çalışırken hata aldı. 

TikTok çökmedi ve kapatılmadı. Engelli Web, X, Instagram, YouTube ve TikTok'u etkileyen bant genişliği daraltması yaşandığını duyurdu.

TikTok Neden Açılmıyor?

TikTok Neden Açılmıyor?

BTK'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Fakat Engelli Web'in yaptığı açıklamaya istinaden TikTok'ta yaşanan erişim engeli sorununun bant daraltma uygulamasından kaynaklandığı öğrenildi.

TikTok'a erişim engeli mi geldi?

TikTok'a erişim engeli mi geldi?

TikTok'a erişim engeli gelmedi. Bant daraltma uygulamasından dolayı TikTok'ta geçici süreliğine erişim sorunu yaşanıyor.

