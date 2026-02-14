onedio
Ticaretle Uğraşanlar İçin Yeşil Pasaport Teklifi TBMM’ye Sunuldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.02.2026 - 13:15

Türk vatandaşlarının yaşadığı vize sorunu herkesin malumu. Değil Schengen vizesi, vize randevusu bile almak artık çok zor. Schengen Bölgesi dâhil birçok ülkeye vizesiz giriş sağlayan ve yeşil pasaport olarak bilinen hususi damgalı pasaporta talep her zamankinden fazla hâle geldi. CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş de TBMM Başkanlığı’na sunduğu kanun teklifinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yönetim kurulu üyeleri ile oda ve borsaların yönetim kurulu başkanları ve meclis başkanlarına hususi damgalı pasaport verilmesini talep etti.

Memuriyette 10 yılı doldurmuş kimselerin de kullandığı yeşil pasaporta talep her zamankinden fazla.

Vize sorununa kökten çözüm olan yeşil pasaport için CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, TBMM Başkanlığı’na Pasaport Kanunu’nda değişiklik öngören kanun teklifini sundu.

Ateş, TOBB yöneticilerine hususi pasaport verilmesini amaçlayan teklife ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Vize süreçlerindeki gecikmeler ve belirsizlikler nedeniyle ticaret aksayabilmektedir. Bu durum Türkiye’nin ticari ilişkilerine ve uluslararası rekabet gücüne zarar vermektedir. Türkiye hem orta gelir tuzağından kurtulmak hem de dünya ticaretinden aldığı payı artırmak için bir hamle yapmak zorundadır. Küresel rekabetin bu kadar sertleştiği bir dönemde, iş dünyasının anayasal temsilcilerinin bürokratik engellerle karşı karşıya kalması kabul edilemez. Bu düzenleme bir ayrıcalık değil, kamusal görevin etkin yürütülmesi için gerekli bir adımdır.” dedi.

Ateş, şunları kaydetti:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile oda ve borsalar, Anayasa’nın 135’inci maddesi uyarınca kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıdır. Bu kurumlar; ticaret, sanayi, tarım ve hizmet sektörlerimizi temsil eden, Türkiye ekonomisinin sahadaki en önemli aktörleridir.

Bu kuruluşların yöneticileri, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere dış ticaretimizin yoğun olduğu ülkelerle sürekli temas hâlindedir. Ancak mevcut uygulamada, vize süreçlerindeki gecikmeler ve belirsizlikler nedeniyle bu temsil görevi zaman zaman aksayabilmektedir. Bu durum yalnızca bireysel bir mağduriyet değildir; Türkiye’nin ticari ilişkilerine ve uluslararası rekabet gücüne doğrudan zarar veren bir sorundur. Küresel rekabet çağında temsil kabiliyetimizi zayıflatacak bürokratik engellere tahammülümüz olmamalıdır.”

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
