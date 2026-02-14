Ticaretle Uğraşanlar İçin Yeşil Pasaport Teklifi TBMM’ye Sunuldu
Türk vatandaşlarının yaşadığı vize sorunu herkesin malumu. Değil Schengen vizesi, vize randevusu bile almak artık çok zor. Schengen Bölgesi dâhil birçok ülkeye vizesiz giriş sağlayan ve yeşil pasaport olarak bilinen hususi damgalı pasaporta talep her zamankinden fazla hâle geldi. CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş de TBMM Başkanlığı’na sunduğu kanun teklifinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yönetim kurulu üyeleri ile oda ve borsaların yönetim kurulu başkanları ve meclis başkanlarına hususi damgalı pasaport verilmesini talep etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Memuriyette 10 yılı doldurmuş kimselerin de kullandığı yeşil pasaporta talep her zamankinden fazla.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın