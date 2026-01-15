onedio
THY Uçağında İlginç Olay: Yolcu İnternet Ağ Adını Bomba Tehdidi Olarak Değiştirdi

İsmail Kahraman
15.01.2026 - 15:20

Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Barcelona seferini yapan uçakta bomba paniği yaşandı. Uçaktaki bir yolcu, uçağın internetinde erişim noktası oluşturarak ağ adını bomba tehdidi ile değiştirdi. Sorunsuz şekilde Barcelona’ya inen uçakta İspanya emniyet güçleri tarafından gerekli prosedürler başlatıldı.

THY’nin İstanbul-Barcelona uçağının inişine yakın yaşananlar paniğe neden oldu.

Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, uçakta bir yolcunun internet ağına erişerek ağ adını bomba tehdidi ile değiştirdiğini söyledi.

Uçak, güvenli olarak planlanan şekilde havaalanına inerken, yolcu ile ilgili gerekli işlemler İspanya emniyet güçleri tarafından yapılmaya başlandı.

'TK1853 sefer sayılı İstanbulBarselona uçuşumuzun Barselona’ya yaklaşması sırasında, bir yolcunun uçak içi internet erişim noktası oluşturarak ağ adını bomba tehdidi içerecek şekilde düzenlediği tespit edilmiştir. Bunun üzerine uçuş emniyeti kapsamında gerekli prosedürler derhal başlatılmıştır.

Uçağın emniyetli inişinin ardından, kontroller ilgili ülkenin yetkili otoriteleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Süreç, uluslararası havacılık güvenliği kuralları çerçevesinde yürütülmektedir.'

