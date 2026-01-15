THY Uçağında İlginç Olay: Yolcu İnternet Ağ Adını Bomba Tehdidi Olarak Değiştirdi
Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Barcelona seferini yapan uçakta bomba paniği yaşandı. Uçaktaki bir yolcu, uçağın internetinde erişim noktası oluşturarak ağ adını bomba tehdidi ile değiştirdi. Sorunsuz şekilde Barcelona’ya inen uçakta İspanya emniyet güçleri tarafından gerekli prosedürler başlatıldı.
THY’nin İstanbul-Barcelona uçağının inişine yakın yaşananlar paniğe neden oldu.
Yahya Üstün’ün paylaşımı
