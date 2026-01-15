Hakan Çakır Davasında Olay Çıktı: Polis Sanıkları Destekleyenlere Üst Araması Yaptı
Ankara’nın Keçiören ilçesinde dükkân işleten 23 yaşındaki Hakan Çakır, annesi ve kız kardeşini rahatsız edenlerle tartışmış ve çıkan kavgada öldürülmüştü. Hakan Çakır’ın öldürülmesi sonrasında 2’si çocuk 5 sanığın yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında olaylar çıktı. Sanıkları desteklemeye gelenler ile Hakan Çakır’ın ailesi arasında yaşananlar sonrasında adliye koridorlarına çevik kuvvet ekibi geldi. Gazeteci İhsan Yalçın’ın paylaşımına göre polis ekipleri, sanıkları destekleyenlere adliye dışında üst araması yaptı.
Hakan Çakır’ın hayatını kaybettiği olayın davası başladı.
Adliye koridorlarında yaşananlar
Gazeteci İhsan Yalçın, polis ekiplerinin sanık yakınlarına üst araması yaptığını paylaştı.
