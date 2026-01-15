onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Hakan Çakır Davasında Olay Çıktı: Polis Sanıkları Destekleyenlere Üst Araması Yaptı

Hakan Çakır Davasında Olay Çıktı: Polis Sanıkları Destekleyenlere Üst Araması Yaptı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.01.2026 - 14:18

Ankara’nın Keçiören ilçesinde dükkân işleten 23 yaşındaki Hakan Çakır, annesi ve kız kardeşini rahatsız edenlerle tartışmış ve çıkan kavgada öldürülmüştü. Hakan Çakır’ın öldürülmesi sonrasında 2’si çocuk 5 sanığın yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında olaylar çıktı. Sanıkları desteklemeye gelenler ile Hakan Çakır’ın ailesi arasında yaşananlar sonrasında adliye koridorlarına çevik kuvvet ekibi geldi. Gazeteci İhsan Yalçın’ın paylaşımına göre polis ekipleri, sanıkları destekleyenlere adliye dışında üst araması yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hakan Çakır’ın hayatını kaybettiği olayın davası başladı.

Hakan Çakır’ın hayatını kaybettiği olayın davası başladı.

2’si çocuk 5 sanık hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10.00’da başlandı. Dosyada gizlilik kararı bulunurken, duruşma kapalı görülüyor. Duruşma öncesi mahkeme salonu önünde sanık ve müşteki yakınları arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine polis ekipleri adliye koridoruna sevk edilirken, sanık yakınları güvenlik gerekçesiyle koridor dışına çıkarıldı.

Adliye koridorlarında yaşananlar

Gazeteci İhsan Yalçın, polis ekiplerinin sanık yakınlarına üst araması yaptığını paylaştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın