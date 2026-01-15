Hava Eksi 15, Su 45 Derece: Sıcakla Soğuk Aynı Karede Buluştu!
Sivas'ta hava sıcaklıkları sıfırın altında seyretmeye devam ediyor. Eksi 15 derecelerin yaşandığı kentte, eşsiz manzaralar oluştu. Özellikle de Pamukkale örnek alınarak yapılan ve sarı renkli travertenleriyle öne çıkan Altınkale, görenleri şaşırtıyor.
Havanın eksi 15 derece olduğu Altınkale'de su tam 45 derece.
Doğa, yine kendine hayran bırakıyor.
45 derecedeki su, eksi 15 derecedeki havayla karşılaşıyor.
Bir yanda sıcak su buharı, bir yanda buzul alan!
