Hava Eksi 15, Su 45 Derece: Sıcakla Soğuk Aynı Karede Buluştu!

Hava Eksi 15, Su 45 Derece: Sıcakla Soğuk Aynı Karede Buluştu!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
15.01.2026 - 13:50

Sivas'ta hava sıcaklıkları sıfırın altında seyretmeye devam ediyor. Eksi 15 derecelerin yaşandığı kentte, eşsiz manzaralar oluştu. Özellikle de Pamukkale örnek alınarak yapılan ve sarı renkli travertenleriyle öne çıkan Altınkale, görenleri şaşırtıyor.

Havanın eksi 15 derece olduğu Altınkale'de su tam 45 derece.

Doğa, yine kendine hayran bırakıyor.

Doğa, yine kendine hayran bırakıyor.

Sivas Valiliği, kent merkezine 30 kilometre mesafedeki Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesi'nde Pamukkale travertenlerini model alarak Altınkale projesini hayata geçirmişti. Altınkale, her mevsim güzelliği ile dikkat çekmeye devam ediyor. 

Kaplıca suyunda yüksek miktarda bulunan kükürtten dolayı, oluşan tortu sarı rengiyle dikkat çekiyor. Pamukkale'ye benzeyen yapılar, turistlerin de ilgisini çekiyor.

45 derecedeki su, eksi 15 derecedeki havayla karşılaşıyor.

45 derecedeki su, eksi 15 derecedeki havayla karşılaşıyor.

Altınkale, kış mevsiminde farklı özellikleri ile ön plana çıkıyor. Altınkale travertenlerine rengini veren 45 derece sıcaklığındaki kükürtlü termal suyun bulunduğu alan, yoğun kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. 

Sıcaklıkların sıfırın altına inmesiyle borularda don oluştu.

Bir yanda sıcak su buharı, bir yanda buzul alan!

Bir yanda sıcak su buharı, bir yanda buzul alan!

Altınkale, karlar içinden yükselen sıcak su buharı ile seyirlik görüntüler sunmaya devam ediyor. Altınkale'deki eşsiz kış manzarası çizgifilmlerden çıkmış gibi görünüyor.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
