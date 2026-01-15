onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Michelin Yıldızlı Lüks Restoran Hijyen Konusunda Sıfır Çekti

Michelin Yıldızlı Lüks Restoran Hijyen Konusunda Sıfır Çekti

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
15.01.2026 - 11:37

Michelin Yıldızı almak öyle kolay değil. Bir şefin, restoranın ulaşabileceği en yüksek seviye, Michelin Yıldızı. Bu ödülü kazanmak çok zor olsa da kaybetmek de bir o kadar kolay. Michelin Yıldızı aldıysanız, diğer sene de yeniden değerlendirmelerden geçmek zorundasınız.

İki Michelin yıldızı olan lüks bir restoran ise yakın zamanda yapılan hijyen denetiminde sınıfta kaldı.

Kaynak: The Guardian

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İki Michelin yıldızlı bir restoran, yakın zamanda yapılan hijyen denetiminde sınıfta kaldı.

İki Michelin yıldızlı bir restoran, yakın zamanda yapılan hijyen denetiminde sınıfta kaldı.

Galler'de bulunan Ynyshir restoranı, ikinci kez Michelin yıldızına layık görülmüştü. 2013'te açılan restoran, açıldıktan yalnızca bir yıl sonra ilk Michelin yıldızını kazandı. 2022'de bir yıldız daha alarak Galler'de iki yıldız kazanan ilk restoran oldu. Ynyshir, dünyanın en iyi restoranlarından biri olarak gösterildi.

Fakat dünyaca ünlü restoran, 5 Kasım'da Gıda Standartları Ajansı yetkililerinin yaptığı denetimde beş üzerinden bir puan aldı. Hijyen konusunda sınıfta kalan restoranın, 'büyük iyileştirme' yapması gerekiyor.

Kişi başı fiyatların 468 sterlinden başladığı belirtiliyor.

Kişi başı fiyatların 468 sterlinden başladığı belirtiliyor.

Kişi başı fiyatların 468 sterlinden başladığı bu restoranın şefi, hijyen konusunda aldığı bir yıldızdan 'utanmadığını' belirtiyor. Şef ve restoran sahibi Gareth Ward, Çarşamba günü BBC'ye verdiği demeçte, denetçilerin çiğ ve yıllanmış malzemelerin kullanımıyla ilgili endişelerinden kaynaklandığını söylediği değerlendirmeden 'utanmadığını' belirtti. Ünlü şef, “Hiç utanmıyorum ama hayal kırıklığına uğradım. Burada oturup 'Aman Tanrım, çok utandım, yanlış bir şey yaptım' diye düşünmüyorum, çünkü yapmadık. Yaptığımız şey farklı bir şey.” dedi.

Denetimin ardından restoranın balıkları bağımsız bir laboratuvara gönderilerek test edildi ve herhangi bir sorun tespit edilmediği görüldü. 

Ward, gıda güvenliği görevlilerinin 'tamamen haksız olmadığını' kabul etti ve o zamandan beri balık hazırlama alanına ek bir el yıkama istasyonu da kurdu. Ynyshir, yeniden denetim talebinde bulundu ancak henüz bir tarih belirlenmedi.

Bakalım dünyaca ünlü restoran bu kez denetimlerden kaç puan alacak?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın