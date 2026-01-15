Michelin Yıldızlı Lüks Restoran Hijyen Konusunda Sıfır Çekti
Michelin Yıldızı almak öyle kolay değil. Bir şefin, restoranın ulaşabileceği en yüksek seviye, Michelin Yıldızı. Bu ödülü kazanmak çok zor olsa da kaybetmek de bir o kadar kolay. Michelin Yıldızı aldıysanız, diğer sene de yeniden değerlendirmelerden geçmek zorundasınız.
İki Michelin yıldızı olan lüks bir restoran ise yakın zamanda yapılan hijyen denetiminde sınıfta kaldı.
Kaynak: The Guardian
Kişi başı fiyatların 468 sterlinden başladığı belirtiliyor.
