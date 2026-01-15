onedio
Kıymayı Buzluktan Çıkarınca Bu Hatayı Yaparsanız Bakteri Yuvasına Dönüşüyor

15.01.2026 - 11:03

Son zamanlarda gıda güvenliği konusu hiç olmadığı kadar gündemimizde. Gıda güvenliği için sadece dışarıda yediğimiz yemeklere değil, evimizde pişirdiğimiz yemeklere de dikkat etmemiz gerekiyor. Yanlış uygulamalar ile evlerimizdeki sağlıklı yiyecekler de bakteri yuvasına dönüşebilir. 

Özellikle de buzluktan çıkardığınız et, tavuk veya kıyma!

Afiyetle yiyeceğiniz kıyma, bakteri yuvasına dönüşmesin!

Afiyetle yiyeceğiniz kıyma, bakteri yuvasına dönüşmesin!

Daha önceden pratik olması adına hazırlayıp buzluğa koyduğunuz kıymayı yemenin vakti geldi. Kıymayı çıkardınız, kıymanız çözündü ve yemeye hazır hale geldi. Fakat planlarınız değişti ve kıymayı yemekten vazgeçtiniz. 

Sakın ola kıymayı tekrar dondurmayın!

Kıymanın ve etin çözüldükten sonra tekrar dondurulması önerilmez. Çözülen et hızla pişirilmeli ve tüketilmedir. aksi takdirde ette bakteri oluşumu görülebilir. Aynı zamanda et, oda sıcaklığında 2 saatten fazla durmamalıdır. Özellikle yaz aylarında, sıcaklık 32°C'nin üzerine çıktığı zamanlarda bu süre 1 saate kadar düşmelidir. 

Etin derin dondurucuda saklanma süresi, türüne göre 6 ile 12 ay arasında değişir. Tavuk ve kırmızı et bu süre zarfında güvenle saklanabilir. Pişirdiğiniz et ise buzdolabında 3 ila 4 gün saklanabilir. Fakat yine oda sıcaklığında 2 saatten fazla durmamasına özen göstermek gerekiyor.

Gelelim bozuk etin nasıl anlaşılacağına.

Gelelim bozuk etin nasıl anlaşılacağına.

Bozuk et, en kolay şekilde kokusundan anlaşılır. Bozulmuş etin ekşimsi bir kokusu olur. Ayrıca yüzeyi normalden daha kaygan görünebilir. Etin yüzeyinde renk değişimleri varsa, bu da bozulduğuna dair bir işarettir.  Bozuk et yeşilimsi veya kahverengimsi görünebilir. Et satın alırken de tazeliğine dikkat etmek önemlidir. Satın alacağınız etin taze olup olmadığını rengine ve dokusuna bakarak anlayabilirsiniz. 

Peki bozuk et tüketildiğinde ne olur?

Bozuk et tüketildiğinde, öncelikle mide bulantısı, kusma ve ishal gibi belirtiler görülmeye başlanabilir. Bu durumda derhal bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Vücuda zararlı patojenlerin girmesi sonucu, bu belirtiler hızla şiddetlenebilir. Şiddetli mide bulantısı ve ishal, istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Özellikle yetersiz pişmiş et veya kötü saklanmış gıdalar, gıda zehirlenmesinin başlıca nedenleri arasındadır.

