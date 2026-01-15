Kıymayı Buzluktan Çıkarınca Bu Hatayı Yaparsanız Bakteri Yuvasına Dönüşüyor

Bozuk et, en kolay şekilde kokusundan anlaşılır. Bozulmuş etin ekşimsi bir kokusu olur. Ayrıca yüzeyi normalden daha kaygan görünebilir. Etin yüzeyinde renk değişimleri varsa, bu da bozulduğuna dair bir işarettir. Bozuk et yeşilimsi veya kahverengimsi görünebilir. Et satın alırken de tazeliğine dikkat etmek önemlidir. Satın alacağınız etin taze olup olmadığını rengine ve dokusuna bakarak anlayabilirsiniz.

Peki bozuk et tüketildiğinde ne olur?

Bozuk et tüketildiğinde, öncelikle mide bulantısı, kusma ve ishal gibi belirtiler görülmeye başlanabilir. Bu durumda derhal bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Vücuda zararlı patojenlerin girmesi sonucu, bu belirtiler hızla şiddetlenebilir. Şiddetli mide bulantısı ve ishal, istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Özellikle yetersiz pişmiş et veya kötü saklanmış gıdalar, gıda zehirlenmesinin başlıca nedenleri arasındadır.