Bilim İnsanları Tek Fısla Tüm Yaraları Kapatan Sprey Geliştirdi
KAIST Üniversitesi'ndeki bilim insanları, kanamaları bir saniyede durduran ve özellikle acil durumlarda hayatta kalma oranını önemli ölçüde artırabilecek bir sprey geliştirdi. Sprey, yara üzerine uygulandığında hızla güçlü bir hidrojel bariyer oluşturuyor.
Gelin, detaylara bakalım.
Bilim insanları hayati bir buluşa imza attı.
Sprey, her bölgede uygulanabiliyor ve geleneksel yöntemlerden daha kullanışlı.
