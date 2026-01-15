onedio
Bilim İnsanları Tek Fısla Tüm Yaraları Kapatan Sprey Geliştirdi

Dilara Bağcı Peker
15.01.2026 - 09:46

KAIST Üniversitesi'ndeki bilim insanları, kanamaları bir saniyede durduran ve özellikle acil durumlarda hayatta kalma oranını önemli ölçüde artırabilecek bir sprey geliştirdi. Sprey, yara üzerine uygulandığında hızla güçlü bir hidrojel bariyer oluşturuyor.

Gelin, detaylara bakalım.

Bilim insanları hayati bir buluşa imza attı.

Aralarında bir binbaşının da yer aldığı KAIST'teki araştırma ekibi, kanamayı durdurmanın daha hızlı ve güvenilir bir yolunu geliştirmek üzere yola çıktı. Günümüzde savaş yaralanmalarından kaynaklanan ölümlerin başlıca nedeni, şiddetli kan kaybı. Araştırma ekibi de kan kaybını hızla önlemek için başarılı bir yöntem geliştirdi. 

Yaptıkları çalışma, doğrudan yara üzerine püskürtüldüğünde bir saniye içinde kanamayı durdurabilen yeni nesil toz formunda bir hemostatik maddeyi içeriyor. Bu da özellikle savaş alanında hayat kurtarıcı bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Toz sprey, adeta yarayı mühürlüyor ve kan kaybı yaşanmasına engel oluyor.

Sprey, her bölgede uygulanabiliyor ve geleneksel yöntemlerden daha kullanışlı.

Tıpta yaygın olarak kullanılan geleneksel yama tipi hemostatik ürünler, düz şekilleri nedeniyle derin veya düzensiz yaraları tedavi etmekte zorluk çıkarabiliyor. Toz sprey ise vücudun her yerinde, her şekilde oluşan yaralarda kullanılabiliyor. Ayrıca geleneksel yöntemler, kanı emme odaklı geliştirildiği için, kısıtlı bir kapasiteye sahipti. Araştırma ekibi, bu sorunu çözmek için kandaki iyonik reaksiyonlara odaklandı.

Geliştirilen 'AGCL tozu', kalsiyum ile reaksiyona girerek ultra hızlı jelleşme sağlayan doğal malzemeler ile kan bileşenlerine bağlanan kitosanın birleşiminden oluşuyor. Kandaki kalsiyum gibi katyonlarla reaksiyona girerek bir saniyede jel haline geliyor ve yarayı anında kapatıyor. Ayrıca, toz içinde üç boyutlu bir yapı oluşturarak kendi ağırlığının 7 katından fazla ( %725) kan emebiliyor.

Üstelik AGCL tozu tamamen doğal kaynaklı malzemelerden oluşuyor.  Yüzde 3'ten daha düşük hemoliz oranı, yüzde 99'un üzerinde hücre canlılığı oranı ve  yüzde 99,9 antibakteriyel etki göstererek kanla temas halinde bile güvenli. Hayvan deneylerinde, hızlı yara iyileşmesi ve kolajen yenilenmesinin desteklenmesi gibi doku rejenerasyon etkileri de doğrulandı.

Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
