Bilim İnsanları Tek Fısla Tüm Yaraları Kapatan Sprey Geliştirdi

Aralarında bir binbaşının da yer aldığı KAIST'teki araştırma ekibi, kanamayı durdurmanın daha hızlı ve güvenilir bir yolunu geliştirmek üzere yola çıktı. Günümüzde savaş yaralanmalarından kaynaklanan ölümlerin başlıca nedeni, şiddetli kan kaybı. Araştırma ekibi de kan kaybını hızla önlemek için başarılı bir yöntem geliştirdi.

Yaptıkları çalışma, doğrudan yara üzerine püskürtüldüğünde bir saniye içinde kanamayı durdurabilen yeni nesil toz formunda bir hemostatik maddeyi içeriyor. Bu da özellikle savaş alanında hayat kurtarıcı bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Toz sprey, adeta yarayı mühürlüyor ve kan kaybı yaşanmasına engel oluyor.