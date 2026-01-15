Balayı İçin Ay'a Gitmek İster misiniz? Ay'da Tatil İçin Ön Kayıtlar Başladı: İşte Dudak Uçuklatan Tatil Ücreti
Kaliforniyalı bir girişim, henüz inşa edilmemiş Ay oteli için şimdiden milyon dolarlık depozitolar toplamaya başladı. 2032'de açılması planlanan bu fütüristik otel, uzay turizmini başlatarak gezegenler arası yaşamın kapılarını aralamayı hedefliyor.
İnsanlığın Dünya dışı seyahat hayalleri somut bir ticari girişime dönüşüyor.
GRU Space'in yol haritası, 2029 yılında çevresel koşulları test etmek ve inşaat deneylerine başlamak üzere ilk Ay görevinin fırlatılmasıyla başlıyor.
