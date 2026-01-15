onedio
Balayı İçin Ay'a Gitmek İster misiniz? Ay'da Tatil İçin Ön Kayıtlar Başladı: İşte Dudak Uçuklatan Tatil Ücreti

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.01.2026 - 07:17

Kaliforniyalı bir girişim, henüz inşa edilmemiş Ay oteli için şimdiden milyon dolarlık depozitolar toplamaya başladı. 2032'de açılması planlanan bu fütüristik otel, uzay turizmini başlatarak gezegenler arası yaşamın kapılarını aralamayı hedefliyor.

Kaynak: https://observer.com/2026/01/startup-...
İnsanlığın Dünya dışı seyahat hayalleri somut bir ticari girişime dönüşüyor.

Henüz 22 yaşındaki Skyler Chan tarafından kurulan GRU Space şirketi, Ay yüzeyinde inşa etmeyi planladığı otel projesi için rezervasyon taleplerini almaya başladı. Şirket, henüz temeli bile atılmamış ve 2032 yılında faaliyete geçmesi hedeflenen bu sıra dışı konaklama deneyimi için yatırımcılardan 250 bin ila 1 milyon dolar arasında değişen depozitolar topluyor.

Geçtiğimiz yıl California Üniversitesi Berkeley'den mezun olan ve daha önce Tesla'da staj deneyimi bulunan Chan, bu girişimi sadece turistik bir hamle olarak görmüyor. Genç girişimciye göre, Dünya dışı yüzeylerde barınma sorununu çözmek insanlık tarihinde büyük bir kırılma yaratacak. Chan, bu projenin başarısının, gelecekte milyarlarca insanın Ay veya Mars'ta doğup yaşayabileceği bir ekosistemin temelini atacağını savunuyor.

Şirketin açıkladığı proje detaylarına göre otel, ilk etapta dört misafiri ağırlayabilecek kapasitede ve çok günlük konaklamalara uygun şişirilebilir modüllerden oluşacak. Zamanla bu yapıların, San Francisco mimarisinden esinlenen daha kalıcı ve tuğla bazlı binalara dönüştürülmesi hedefleniyor. Ancak Ay manzarasında uyanmanın bedeli oldukça yüksek olacak. Şirket, nihai fiyatlandırma netleşmese de bir konaklamanın maliyetinin 10 milyon doları aşacağını öngörüyor. Ayrıca başvuru sahiplerinden iade edilmeyen bin dolarlık bir işlem ücreti talep ediliyor. Hedef kitle ise maceraperestler, uzay uçuşu deneyimi olanlar ve balayını atmosfer dışında geçirmek isteyen çiftler olarak belirlenmiş durumda.

GRU Space'in yol haritası, 2029 yılında çevresel koşulları test etmek ve inşaat deneylerine başlamak üzere ilk Ay görevinin fırlatılmasıyla başlıyor.

İki yıl sonrasında ise radyasyon ve sıcaklık değişimlerinden korunmak amacıyla seçilen bir kraterin yakınına ekipman indirilecek ve 2032'de ilk otel ünitesinin tamamlanması hedeflenecek. Bu iddialı süreçte şirkete, Y Combinator'dan alınan tohum yatırımın yanı sıra SpaceX ve Anduril gibi sektör devleriyle bağlantılı yatırımcılar destek veriyor. Teknik ekipte ise gezegen bilimi uzmanları ve akademisyenler yer alıyor.

Şirketin vizyonu sadece otelcilikle sınırlı kalmıyor. GRU Space, turizmden elde edilecek gelirle Ay ve Mars'ta yollar, depolar ve enerji altyapıları kurmayı planlıyor. Bu hedef, NASA'nın on yılın sonuna kadar Ay'da kalıcı bir üs kurma planlarıyla da paralellik gösteriyor. Kurucu Chan, hükümetler ve milyarderlerin domine ettiği uzay sektöründe turizmin üçüncü bir güç olabileceğine inanıyor ve kaynakların yerinde kullanımı başarılabilirse, insanlığın gezegenler arası bir türe dönüşeceğini belirtiyor.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
