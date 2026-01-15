Balayı İçin Ay'a Gitmek İster misiniz? Ay'da Tatil İçin Ön Kayıtlar Başladı: İşte Dudak Uçuklatan Tatil Ücreti

Henüz 22 yaşındaki Skyler Chan tarafından kurulan GRU Space şirketi, Ay yüzeyinde inşa etmeyi planladığı otel projesi için rezervasyon taleplerini almaya başladı. Şirket, henüz temeli bile atılmamış ve 2032 yılında faaliyete geçmesi hedeflenen bu sıra dışı konaklama deneyimi için yatırımcılardan 250 bin ila 1 milyon dolar arasında değişen depozitolar topluyor.

Geçtiğimiz yıl California Üniversitesi Berkeley'den mezun olan ve daha önce Tesla'da staj deneyimi bulunan Chan, bu girişimi sadece turistik bir hamle olarak görmüyor. Genç girişimciye göre, Dünya dışı yüzeylerde barınma sorununu çözmek insanlık tarihinde büyük bir kırılma yaratacak. Chan, bu projenin başarısının, gelecekte milyarlarca insanın Ay veya Mars'ta doğup yaşayabileceği bir ekosistemin temelini atacağını savunuyor.

Şirketin açıkladığı proje detaylarına göre otel, ilk etapta dört misafiri ağırlayabilecek kapasitede ve çok günlük konaklamalara uygun şişirilebilir modüllerden oluşacak. Zamanla bu yapıların, San Francisco mimarisinden esinlenen daha kalıcı ve tuğla bazlı binalara dönüştürülmesi hedefleniyor. Ancak Ay manzarasında uyanmanın bedeli oldukça yüksek olacak. Şirket, nihai fiyatlandırma netleşmese de bir konaklamanın maliyetinin 10 milyon doları aşacağını öngörüyor. Ayrıca başvuru sahiplerinden iade edilmeyen bin dolarlık bir işlem ücreti talep ediliyor. Hedef kitle ise maceraperestler, uzay uçuşu deneyimi olanlar ve balayını atmosfer dışında geçirmek isteyen çiftler olarak belirlenmiş durumda.