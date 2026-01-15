Memur Maaş Farkı Ne Zaman Yatacak 2026? 15 Günlük Maaş Farkı Ne Kadar?

Aralık ayı enflasyon oranı açıklandıktan sonra zamlı memur maaşları da belli oldu. Milyonlarca memur, zamlı maaşların ne zaman yatırılacağını merakla bekliyordu. TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon rakamlarından doğan farka göre memur maaşı zam oranı yüzde 18,60 oldu. Memurlar, 15 Ocak'ta zamlı maaşlarını aldı. Şimdi ise memurlara maaş farkı ödemesi yapılacak.

Peki memur maaş farkı ne zaman yatacak, 15 günlük memur maaş farkı ne kadar?