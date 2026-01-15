onedio
Memur Maaş Farkı Ne Zaman Yatacak 2026? 15 Günlük Maaş Farkı Ne Kadar?

Memur Maaş Farkı Ne Zaman Yatacak 2026? 15 Günlük Maaş Farkı Ne Kadar?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
15.01.2026 - 15:01

Aralık ayı enflasyon oranı açıklandıktan sonra zamlı memur maaşları da belli oldu. Milyonlarca memur, zamlı maaşların ne zaman yatırılacağını merakla bekliyordu. TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon rakamlarından doğan farka göre memur maaşı zam oranı yüzde 18,60 oldu. Memurlar, 15 Ocak'ta zamlı maaşlarını aldı. Şimdi ise memurlara maaş farkı ödemesi yapılacak.

Peki memur maaş farkı ne zaman yatacak, 15 günlük memur maaş farkı ne kadar?

Memur Maaş Farkı Ne Zaman Yatacak 2026?

Memur Maaş Farkı Ne Zaman Yatacak 2026?

Memur ve memur emeklisinin zam farkı ödemelerinin Ocak ayı sonuna doğru yatırılması bekleniyor. Yani memur maaş farkı, 20 ila 30 Ocak tarihleri arasında yatırılabilir. Memur maaş farkı, memurların kullandıkları maaş hesaplarına yatırılacak. 

Memur ve memur emeklisi oluşan enflasyon farkı ile hesaplandığında yüzde 18,6 zam aldı.Yüzde 18,6'lık zam oranı, 2026'nın ilk 6 ayında geçerli olacak. Memur maaşlarında ve kamu işçilerinin ücretlerinde yapılan artışlar iki yılda bir imzalanan toplu sözleşmeyle belirlenir.

Altı aylık dönemdeki enflasyon toplu sözleşme zammını aşarsa, bir sonraki dönemin zammı hesaplanırken önce enflasyon farkı bulunur. Daha sonra enflasyon farkının üzerine toplu sözleşme zammı uygulanır.

15 Günlük Memur Maaş Farkı Ne Kadar?

15 Günlük Memur Maaş Farkı Ne Kadar?

Memur ve memur emeklileri için zam oranı, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı üzerinden hesaplandı. Aralık verileriyle birlikte memurların enflasyon farkı yüzde 6,85 olarak oluştu. Buna 2026 yılının ilk 6 ayı için öngörülen yüzde 11’lik toplu sözleşme zammı da eklendiğinde, toplam zam oranı yüzde 18,60 oldu.

En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Oldu?

En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Oldu?

2026 yılında gelen zamla birlikte en düşük memur maaşı 60.737 TL oldu. En düşük memur maaşı, 50.503 TL'den 60.737 TL'ye yükselmiş oldu. 

En düşük emekli memur maaşı ise 22.671 TL'den 27.888 TL'ye çıkacak.

Peki emekli maaşları ne zaman yatacak?

Memur emeklileri maaşlarını 2025 yılı tutarlarıyla ayın başında aldı.

Tahsis numarasının son hanesi:

  • 1 – 3 olanlara ayın 1'inde

  • 4 – 6 olanlara ayın 2'sinde

  • 7 – 9 olanlara ayın 3'ünde

  • 0 olanlara ayın 4'ünde maaşları yatırıldı.

Emeklilerin zam farkı ödemeleri de bu ay içerisinde yapılacak.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
