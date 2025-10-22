The Witcher'ın Yaratıcısı, Uyarlamaların Neden Hiçbir Zaman Kitapların Gücüne Ulaşamayacağını Açıkladı
The Witcher serisinin yaratıcısı Andrzej Sapkowski, kitap uyarlaması yapımlar hakkındaki düşüncelerini açıkladı. Sapkowski, uyarlama yapımların neden asla kitapların gücüne ulaşamayacağını anlattı.
The Witcher serisi her ne kadar oyun ve dizi olarak daha çok bilinse de bu yapımın ortaya çıkışı aslında kitap serisine dayanıyor.
The Witcher yazarı Andrzej Sapkowski, uyarlamalar hakkında konuştu.
2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum.
