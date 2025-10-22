The Witcher'ın Yaratıcısı, Uyarlamaların Neden Hiçbir Zaman Kitapların Gücüne Ulaşamayacağını Açıkladı

Sapkowski, uyarlamalar hakkındaki düşüncelerini de şu sözlerle dile getirdi:

“Şöyle söyleyebilirim: Bir yanda kaynak materyal vardır, diğer yanda uyarlamalar. Bu uyarlamaların kalitesi ne olursa olsun, edebi eser ile onun uyarlaması arasında bir bağımlılık veya kesişim noktası yoktur. Asıl eser kendi başına durur, uyarlamalar da kendi başına durur. Kelimeleri görsellere çevirdiğinizde mutlaka bir şeyler kaybolur, bu nedenle aralarında doğrudan bir bağ olamaz. Uyarlamalar esasen görselleştirmedir; yani yazılı kelimeleri görüntülere dönüştürmek anlamına gelir. Ancak yazının görüntüye üstünlüğünü kanıtlamaya gerek yok, bu zaten açıktır. Yazılı kelime her zaman ve kesin bir biçimde görüntülerin önünde gelir. Animasyon ya da canlı çekim fark etmeksizin hiçbir görsel yazının gücüyle eşleşemez.”