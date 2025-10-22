onedio
The Witcher'ın Yaratıcısı, Uyarlamaların Neden Hiçbir Zaman Kitapların Gücüne Ulaşamayacağını Açıkladı

22.10.2025 - 15:34

The Witcher serisinin yaratıcısı Andrzej Sapkowski, kitap uyarlaması yapımlar hakkındaki düşüncelerini açıkladı. Sapkowski, uyarlama yapımların neden asla kitapların gücüne ulaşamayacağını anlattı.

The Witcher serisi her ne kadar oyun ve dizi olarak daha çok bilinse de bu yapımın ortaya çıkışı aslında kitap serisine dayanıyor.

Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski, yaklaşık on yıl aradan sonra ünlü fantastik serisi The Witcher’a yeni bir kitap ekleyerek Rozdroze Krukow (Kuzgunların Kavşağı – Crossroads of Ravens) adlı romanını yayımladı. Aynı süreçte Netflix ise The Witcher serisinin dördüncü sezonunu 30 Ekim'de yayınlamaya hazırlanıyor. Ayrıca video oyun geliştiricisi CD Projekt Red, serinin yeni oyunu The Witcher 4 üzerinde çalışmaya devam ediyor.

The Witcher yazarı Andrzej Sapkowski, uyarlamalar hakkında konuştu.

Sapkowski, uyarlamalar hakkındaki düşüncelerini de şu sözlerle dile getirdi: 

“Şöyle söyleyebilirim: Bir yanda kaynak materyal vardır, diğer yanda uyarlamalar. Bu uyarlamaların kalitesi ne olursa olsun, edebi eser ile onun uyarlaması arasında bir bağımlılık veya kesişim noktası yoktur. Asıl eser kendi başına durur, uyarlamalar da kendi başına durur. Kelimeleri görsellere çevirdiğinizde mutlaka bir şeyler kaybolur, bu nedenle aralarında doğrudan bir bağ olamaz. Uyarlamalar esasen görselleştirmedir; yani yazılı kelimeleri görüntülere dönüştürmek anlamına gelir. Ancak yazının görüntüye üstünlüğünü kanıtlamaya gerek yok, bu zaten açıktır. Yazılı kelime her zaman ve kesin bir biçimde görüntülerin önünde gelir. Animasyon ya da canlı çekim fark etmeksizin hiçbir görsel yazının gücüyle eşleşemez.”

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
