Temizlik Rutinini Anlat Ruh Eşinin Kim Olduğunu Söyleyelim!
Evini nasıl temizlediğin, aslında iç dünyanı da ele veriyor olabilir. Belki sabahın köründe evi süpürenlerdensin belki de çamaşır katlamak senin için dünyanın en sıkıcı işi... Ama ne olursa olsun temizlik alışkanlıkların bize bir sır fısıldayabilir: Ruh eşin nasıl biri?
Hazırsan başlıyoruz!
1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Yaşın lütfen...
3. Başlıyoruz. Haftada kaç gün temizlik yaparsın?
4. Peki bu temizlik araçlarından hangisi favorin?
5. Temizlik sırasında kullandığın ürünleri nasıl seçiyorsun?
6. Temizlik yaparken şunu söyler misin: 'Evi toplarken bir eşya elime geçer, onu düzeltirken başka bir köşeye giderim derken kendimi dolap içi düzenlerken bulurum.'
7. Hadi dürüst olalım! En son toz aldığın tarihi hatırlıyor musun?
8. Temizlikte en çok vakit harcadığın alan hangisi?
9. Son soru! Temizlik sonrası en sevdiğin an?
Senin ruh eşin detaycı, planlı ve hayatını listeyle yaşayan biri!
Senin ruh eşin rahatına düşkün ama iş bitirici bir partner.
Senin ruh eşin evde olmayı seven, sessiz ama güçlü bir partner.
Senin ruh eşin spontane, esprili ve hayatı olduğu gibi seven biri.
