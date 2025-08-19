onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Temizlik Rutinini Anlat Ruh Eşinin Kim Olduğunu Söyleyelim!

etiket Temizlik Rutinini Anlat Ruh Eşinin Kim Olduğunu Söyleyelim!

Nida Ataman
Nida Ataman - Onedio Üyesi
19.08.2025 - 10:31

Evini nasıl temizlediğin, aslında iç dünyanı da ele veriyor olabilir. Belki sabahın köründe evi süpürenlerdensin belki de çamaşır katlamak senin için dünyanın en sıkıcı işi... Ama ne olursa olsun temizlik alışkanlıkların bize bir sır fısıldayabilir: Ruh eşin nasıl biri?

Hazırsan başlıyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Yaşın lütfen...

3. Başlıyoruz. Haftada kaç gün temizlik yaparsın?

4. Peki bu temizlik araçlarından hangisi favorin?

5. Temizlik sırasında kullandığın ürünleri nasıl seçiyorsun?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Temizlik yaparken şunu söyler misin: 'Evi toplarken bir eşya elime geçer, onu düzeltirken başka bir köşeye giderim derken kendimi dolap içi düzenlerken bulurum.'

7. Hadi dürüst olalım! En son toz aldığın tarihi hatırlıyor musun?

8. Temizlikte en çok vakit harcadığın alan hangisi?

9. Son soru! Temizlik sonrası en sevdiğin an?

Senin ruh eşin detaycı, planlı ve hayatını listeyle yaşayan biri!

Sen temizlik konusunda oldukça sistemlisin. Ne zaman ne yapılacağını biliyor, temizlik öncesi plan yapmadan başlamıyorsun. Hatta kullandığın temizlik bezlerinin bile kategorisi olabilir. Senin için düzen, hayat kalitesiyle eş değer. Ruh eşin de tıpkı senin gibi hayatını kontrollü, temiz ve düzenli yaşamayı seven biri. İkiniz birlikte market listesi yaparken bile romantik olmayı başarabilir, haftalık temizlik çizelgesine birlikte şirin ikonlar çizebilirsiniz. O da senin gibi pırıl pırıl bir ev, pırıl pırıl bir zihin mottosunu benimsemiş biri. Temizlik sizin için bir görev değil paylaşılmış bir yaşam tarzı!

Senin ruh eşin rahatına düşkün ama iş bitirici bir partner.

Sen temizlik yapmayı seversin ama abartmazsın. Ne zaman ne gerekiyorsa yaparsın, ama sırf yapmak için yapmazsın. Hayatın keyif kısmını da unutmayan, “evi süpürdüm, şimdi sıra kahvede” diyenlerdensin. Ruh eşin de tam sana göre! Ne çok tembel ne de çok titiz. İş paylaşımında adildir, seni yormaz ama işin ucunu da kaçırmaz. Beraber temizlik yaparken sıkılmak mı? Asla! Siz büyük ihtimalle müzik açar, dans ederek süpürge tutarsınız.

Senin ruh eşin evde olmayı seven, sessiz ama güçlü bir partner.

Sen temizlik yaparken sadece ortalığı değil, zihnini de toparlıyorsun. Eşyaların yerini düzeltirken iç sesinle konuşuyor, biriken tozlarla birlikte içindeki fazlalıklardan da arınıyorsun. Senin için temizlik telaşlı değil, sakin bir ritüel. Ruh eşin ise sana nefes alan bir alan gibi yaklaşan, gürültüsüz ama güçlü bir karakter. O, seninle aynı odada olup hiç konuşmadan saatler geçirebileceğin, ama kalbinin halini anlayan biri. Temizlik sonrası birlikte aynı koltuğa oturup bir şey yapmadan durmak bile size yetebilir. Sizin ilişkiniz sade, sessiz ama derin... Evinizin düzeni gibi, duygularınız da sakin ama sağlam.

Senin ruh eşin spontane, esprili ve hayatı olduğu gibi seven biri.

Senin temizlikle ilişkin biraz ruh haline bağlı. Bazen bir anda temizlik enerjisi gelir ve evi baştan sona parlatırsın, bazen de bugün değil diyerek üç gün daha erteleyebilirsin. Sen plan yapmazsın o an ne gerekiyorsa onu yaparsın. Ruh eşin mi? Aynı senin gibi anı yaşayan, eğlenceli, baskısız bir tip. Temizlik sizin için bir zorunluluk değil, birlikte hareket etme bahanesi gibi olur. Süpürgeyle yarışmalar, toz silerken podcast dinlemeler, ardından bitince dondurma mı yesek planları… Siz hayatı olduğu gibi kabul eden, birlikte her şeyi keyfe dönüştüren bir çiftsiniz!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Nida Ataman
Nida Ataman
Onedio Üyesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Çalıştığım projelerde sürdürülebilir tasarım özelinde deneyim edinme fırsatı buldum. Bu süreçte sürdürülebilir malzemeler üzerine çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri üretmeye başladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın