Temizlik Rutinini Anlat Ruh Eşinin Kim Olduğunu Söyleyelim!

Senin temizlikle ilişkin biraz ruh haline bağlı. Bazen bir anda temizlik enerjisi gelir ve evi baştan sona parlatırsın, bazen de bugün değil diyerek üç gün daha erteleyebilirsin. Sen plan yapmazsın o an ne gerekiyorsa onu yaparsın. Ruh eşin mi? Aynı senin gibi anı yaşayan, eğlenceli, baskısız bir tip. Temizlik sizin için bir zorunluluk değil, birlikte hareket etme bahanesi gibi olur. Süpürgeyle yarışmalar, toz silerken podcast dinlemeler, ardından bitince dondurma mı yesek planları… Siz hayatı olduğu gibi kabul eden, birlikte her şeyi keyfe dönüştüren bir çiftsiniz!