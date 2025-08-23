onedio
Temizlik Gününde Evden Kaçmanı Sağlayacak 12 Yaratıcı Bahane

Özge
Özge - Onedio Üyesi
23.08.2025 - 11:31

Temizlik yapmayı seven pek fazla insan yok. Ama bu ortak yaşam alanının bazen birlikte temizlenmesi gerekebiliyor. Sen de senden bağımsız planlanan temizlik günlerinde yaşamdan hiç keyif almıyor ve kendini mahkum gibi hissediyorsan, bu bahanelere bir göz at deriz. Çünkü sonraki temizlik gününden gerçekten elle tutulur ve inandırıcı bir şekilde kaçabilirsin. 😉

1. Toz Alerjisi

Temizlik yaparken en rahatsız edici durumlardan biri tozlarla mücadeledir. Eğer toz alerjin varsa temizlik yapmak gerçek anlamda imkansız hale gelebilir. Özellikle kapı pencerenin sürekli açık olduğu yaz aylarında, evin çok toz dolması sinüslerini iyice şişirebilir ve alerjiyi baş edemeyecek hale getirebilir. Haliyle bu durumda, herkes temizlik yaparken evden kaçman gayet normal olabilir.

2. Hastalık

Mevsimsel kırgınlıklar ve soğuk algınlıkları, temizliği önleyen bir diğer geçerli bahanelerden. Örneğin; gece cereyanda kalmak, ıslak ayakla yerlere basmak ve sürekli sıcak soğuk ortamlar arasında geçiş yapmak seni hasta etmiş olabilir. E böyle bir durumda temizlik yapacak değilsin herhalde!

3. Uykusuzluk

Bazen sıcaklardan, sivrisineklerden veya çok çalışmaktan üst üste birkaç gece uykusuz kalabilirsin. Hal böyle olunca, tam temizlik günü geldiğinde bedenin artık uykusuzluğa daha fazla dayanamaz ve biraz uyumak ister. Bizce bundan daha anlaşılır bir bahane olmayabilir!

4. Yorgunluk

Bazen de yoğun fiziksel veya psikolojik performans sergilemen gereken bir dönemden geçersin. Mesela aşırı iş stresi, fazla yorucu aktiviteler ve sürekli dışarıda farklı işlere koşuşturmak tüm enerjini çekip alabilir. Temizlik gibi ultra performans gerektiren işlere ayıracak enerjinin kalmaması bizce gayet doğal!

5. Yaralanma

Sen de kendini dikkatsiz ve sakar sayanlardan mısın? Öyle değilse bile bir anlık dalgınlık sebebiyle bileğini, dizini, ayağını veya vücudundaki başka bir yeri incitmiş olabilirsiniz. Sürekli getir götür yapıp eğilip kalktığın bir temizlik gününün bu tür incinmelere iyi gelmediği çok açık değil mi?

6. Bel Ağrısı

Bel ağrısı, temizlik yapmaya açıkça engel olan bir durum. Üstelik toplumdaki hemen herkesin bu sorunla karşılaştığı düşünülürse, ev halkının böyle bir sorun halinde seni anlaması ve empati kurarak dinlenmeni istemesi beklenebilir. Çünkü özellikle bel tutulması ve bel fıtığı gibi sorunlar bırak temizlik yapmayı, günlük hareketleri bile imkansız hale getirebilir.

7. İş Yükü

Bazen iş yükü o kadar fazla olur ki temizlik için bir türlü vakit bulunmaz. Devir ekonomi devri olduğundan işleri yapmamak bir seçim değil. Bu nedenle tabi ki temizlik yapmamak gerek. Ya da ev halkı yaparken senin yapmaman gerek. Dolayısıyla bu durumda hiç ama hiç suçluluk duymana gerek yok!

8. Planlı Randevular

Hastane randevuları, aylar önce planlanan etkinlikler ve daha bir sürü iş arasında evdeki temizliğe vakit ayıramaman çok normal. Böyle durumlarda temizliği rahatça es geçebilir ve erteleme şansın olmayan, çok önceden kararlaştırılmış şeylere odaklanabilirsin.

9. Sıcak Havalar

Sıcak havalarda insanın bazen nefes alacak hali bile olmuyor. Bu nedenle özellikle yazın kavurucu sıcaklarıyla baş etmeye çalışıyorsan, temizliği biraz erteleyebilirsin. Üstelik bu günlerde aşırı fiziksel eforun ciddi sağlık sorunları oluşturma riski de var. Yani temizlikten kaçmak için gayet geçerli bir bahane.

10. Eksik Ürünler

Temizliği layıkıyla yerine getirmek için ilk önce etkili temizlik ürünlerine ve ekipmanlara ihtiyacın olur. Gel gör ki bazen temizlik günü kararlaştırılsa bile bu malzemelerin eksikliği hemen anlaşılmaz. Mesela evde yerleri silmek, toz almak veya banyoyu temizlemek için yeterli malzeme yoksa ne kadar etkili bir temizlik yapılabilir ki?

11. Etrafın Temiz Görünmesi

Zaten düzenli olarak silinip süpürülen, gün aşırı kabaca toparlanan bir ev pek fazla dağılmaz. Gözüne etraf gayet düzenli görünüyorsa, e yakınlarda eve gelmesi beklenen bir davetli de yoksa temizlikten kolayca kaçabilirsin. Belki diğerlerini buna ikna etmen biraz zor olur, ama zaten etraf çok kirli değilse ekstra kişiye de gerek yoktur öyle değil mi?

12. Bakımdan Yeni Çıkmak

Düşünsene bir tırnaklarını ve cilt bakımını yeni yaptırmış, sonunda tertemiz ve bakımlı bir görünüm kazanmışsın. Bu durumda senden temizlik yapmanı beklemeleri israf değil de ne? Eğer temizlik ajandası senin bakım rutinlerine uymuyorsa bu durumu herkesin anlaması gerek. Sonuçta yeni bakımdan çıkmışken temizlikle her şeyi mahvetmek, paranı çöpe atmakla eşdeğer bir durum.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio'nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
