Taylan Kulaçoğlu Öldü mü, Neden Öldü? Taylan Kulaçoğlu Kimdir?

Taylan Kulaçoğlu, 1981 doğumludur. Ailesi köken olarak Trabzon ve Van’a dayanmaktadır. Annesi emekli öğretmen olan Kulaçoğlu’nun bir ablası vardır. Henüz 15 yaşındayken babasının yanına gitmek için Fransa’ya taşındı ve burada vatandaşlık hakkı kazandı.

Türkiye’ye 2013 yılında dönen Kulaçoğlu, aynı yıl RedHack soruşturması kapsamında gözaltına alındı ve yurtdışına çıkış yasağı ile karşılaştı. 2016’da aynı dosya nedeniyle yeniden gözaltına alındı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında çok sayıda soruşturma açıldı ve bir dönem cezaevinde kaldı.