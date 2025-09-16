onedio
Taylan Kulaçoğlu Öldü mü, Neden Öldü? Taylan Kulaçoğlu Kimdir?

Gülistan Başköy
16.09.2025 - 16:28

Beyin kanaması geçirdikten sonra yoğun bakımda tedavi gören Taylan Kulaçoğlu yaşamını yitirdi. Avukatı Tamer Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kulaçoğlu’nun ölümünü duyurdu. Peki Taylan Kulaçoğlu kimdir?

Taylan Kulaçoğlu Öldü mü, Neden Öldü?

Taylan Kulaçoğlu, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Kulaçoğlu’nun ölümünü avukatı Tamer Doğan açıkladı. Doğan, yaptığı paylaşımda “Ne çok istedim Taylan'ın iyileştiğini, aramıza döndüğünü müjdelemeyi ama kaybettik dostumuzu. Candan, paylaşımcı, direngen, yardımsever bir dostu kaybetmenin çok büyük acısı var. Ne çok güzel insanı kaybettik! Cenaze bilgileri ayrıca duyurulacak. Hepimizin başı sağolsun Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 10 gündür yaşam mücadelesi veren, direnen dostumuz, yoldaşımız Taylan bugün 14.30 sularında vefat etmiştir. Acımız çok büyük. Cenaze bilgileri netleşince duyuracağız. Ailesi, yoldaşları, dostları ve avukatları.” ifadelerini kullandı. 

Cenaze bilgilerinin ise daha sonra paylaşılacağını açıkladı.

Taylan Kulaçoğlu Kimdir?

Taylan Kulaçoğlu, 1981 doğumludur. Ailesi köken olarak Trabzon ve Van’a dayanmaktadır. Annesi emekli öğretmen olan Kulaçoğlu’nun bir ablası vardır. Henüz 15 yaşındayken babasının yanına gitmek için Fransa’ya taşındı ve burada vatandaşlık hakkı kazandı.

Türkiye’ye 2013 yılında dönen Kulaçoğlu, aynı yıl RedHack soruşturması kapsamında gözaltına alındı ve yurtdışına çıkış yasağı ile karşılaştı. 2016’da aynı dosya nedeniyle yeniden gözaltına alındı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında çok sayıda soruşturma açıldı ve bir dönem cezaevinde kaldı.

