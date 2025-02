Tarot Falına Göre 7 Şubat Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Uzun zamandır sıkıntı içindeymiş gibi hissettiğini biliyorum. Senden biraz daha sabırlı olmanı istiyorum. İnan bana, her şey yoluna girecek :) Hatta bu haftasonundan itibaren artık rahat bir nefes almaya başlayacaksın! Oh be. Bununla birlikte, arkandan laf eden bir kadın var gibi geldi bana. Bu kadının ismi 'E' harfiyle başlıyor. Bu kişiye pek fazla kulak asma derim ben. Senin yaptıkların, onun yüzünün kızarmasına sebep olacak zaten ;)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️