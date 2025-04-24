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Tarot Falına Göre 25 Nisan Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 25 Nisan Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
24.04.2025 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 25 Nisan Cuma günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bugün kafanı biraz daha gelecek ile ilgili planlarına yoracağın bir gün olacak diyebilirim. Bu da aslında uzun vadede rahatlamana sebep olacak. Geleceğini biraz şekillendirmek bile sana iyi gelecek. Bununla birlikte, yakın çevrenden biri ile yapacağın bir konuşma seni biraz üzecek fakat günün ortalarına doğru enerjini tekrar kazanacaksın. Lütfen güçlü durmaya bak olur mu? 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Bugün kendini nihayet eskisi kadar enerjik ve iyi hissediyorsun. Uzun süredir aklına takılıp uykularını kaçıran şeyden arınmaya başlayarak gevşiyorsun. Bir de bazı dış sebeplerden dolayı sergilediğin gergin tavırlar da bugünle birlikte bitiyor. Senin adına çok mutluyum. Artık rahatlama vakti! :) Fakat seni bir konuda uyarmalıyım. Bu enerjin sana fazla gelip de gerçeklikten uzaklaşmana sebep olmasın. Kariyerinde, okul hayatında sorumluluklarını aksatma.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Bu senin hayatın ve önceliği her zaman kendine vermen gerekiyor sevgili okurum. Memnun olmadığın işinden, baskı altında kaldığın ilişkinden ayrılmak için neyi bekliyorsun? Unutma, bu hayata bir kez daha gelmeyeceğiz. Onu da kendi istediğimiz gibi yaşayalım yahu! Bununla birlikte, maddi açıdan içinde bulunduğun zorlu süreç artık sona ediyor. Eline geçecek para ile borçlarını kapatabileceksin. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Geçmişte, hoşlandığın kişiyle olan ilişkinde adımlar atarken duygularından ziyade mantığınla hareket etmişsin. Peki sence bu mantıklı mı? Gönül işlerinde önceliğimiz kalptir sevgili okurum. Bence artık kalbini dinlemenin vakti geldi. Emin ol sana en doğru yolu gösterecek ve bundan sonra kuracağın ilişkilerde rehberin olacak. Bakalım neler yaşanacak? :) 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Bugün, arkadaşlarınla iletişime geçeceğini görüyorum ancak bu konuşmada ufak bir tartışma yaşanacakmış gibi hissediyorum. Bu tartışmada, objektif bakarak doğru şeyler söylesen de arkadaşlarının, tabiri caizse işlerine gelmediği için sana karşı cephe aldıklarını göreceksin. Merak etme, kısa süre sonra herkes doğru olanı fark edecek. Bununla beraber, aşk hayatında da bazı gelişmeler olacağını söyleyebilirim. Hatta sana minik bir ipucu: İsminde 'B' harfi var! 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Geçtiğimiz günlerde kendini fazlasıyla yorgun hissetmişsin. Artık kendini daha dinç ve huzurlu hissetmek için etrafındaki kötü niyetli ve ruh emici kişilerden uzaklaşman gerekiyor. :) Kim olduğunu sen anladın. Bununla birlikte, aile arasında ufak bir tartışma yaşanacağını üzülerek söylüyorum. Bu süreçte önemli olan saygınızı korumak ve birbirinizi dinlemek. Sizin çözemeyeceğiniz bir şey yok ortada.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Son zamanlarda sevdiğin bazı insanlara karşı ilgisiz davranmışsın. Bu kişilerin sana karşı dargınlık gösterebileceğini endişeyle paylaşıyorum. Onların gönlünü almak için ise biraz zaman ayırman gerekiyor.  Bununla birlikte, aşk hayatında da yüzünün güleceği bazı gelişmeler yaşayabilirsin. Sanırım eskilerden bir dönüş olacak ama tam da istediğin kişiden! Sizin adınıza çok sevinçliyim.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Kartı açar açmaz içine ata ata düşüncelere boğulduğun şeylerin çığlığını duydum resmen. Ah, ah...Maalesef benim bunları duymam pek bir şey ifade etmiyor sevgili okurum. Bu çığlıkların asıl muhattabını bulması gerekiyor. Hepimiz bazen duygularımız altında eziliriz. Özellikle içimize attıklarımız büyür, gider...Kendi iyiliğin için artık duygularını ifade etmelisin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Sevdiğin insanın hareketlerinde güzel gelişmeler göreceğin, artık kendini ona karşı rahat hissetmeye başlayacağın bir gün olacak. Oh be! Hayatımızda belirsizlikler olmadığı zaman ne de güzle oluyor her şey değil mi? Bununla beraber, aynı ortamda olmanıza rağmen ailenle zaman geçirmediğini hissediyorum ve bu da onların üzülmesine sebep oluyor diyebilirim. Bugünden itibaren onlarla da daha fazla zaman geçirsen bence şahane olur. Hepinize çok iyi gelecektir, bana güven :) 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Bugün öylesine enerjik ve olumlu bir gün olacak ki sen bile buna şaşıracaksın. Bence yaşadığın olumsuz süreçlerden sonra bunu hak etmiştin sevgili okurum. Artık rahat bir nefes almalı ve enerjinin tadını çıkarmalısın! Bununla beraber, geçmişe fazla takılı kalmışsın gibi geldi bana. Ne kadar eğlensen de aklın bir türlü yaşanmayan o ihtimallerde. Bir an önce bu geçmişin izlerinden kurtulmanı tavsiye ederim.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Bir süredir, gönül işleri konusunda biraz şanssız. Kime güvensen güvenini boşa çıkarmış. Nedense hep arkadaşların 'bundan olmaz' dedikleri kişiler hakkında haklı çıkmışlar. Bence biraz gönül işlerine ara versen iyi edersin. Ruhunu ve kalbini biraz dinlendir. Eminim bir süre sonra tam da kendine uygun olan kişiyi bulacaksın. Ayrıca biraz da sağlığına dikkat etsen iyi edersin. Baş ağrıları çektiğini hissediyorum. Bol su iç lütfen!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Arkandan dedikodunu yapan çok insan var çok! Dünya hali işte, kimseye kendini sevdiremiyorsun. Merak etme, onlar konuşadursun senin hayatında çok güzel gelişmeler olacak sevgili okurum. Kariyerinde öyle bir parlama yaşayacaksın ki sen de şaşıracaksın. Eminim, o noktadan sonra arkandan konuşanlar da ne kadar boş yaptıklarını fark edecek :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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tarot dilara
tarot dilara
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