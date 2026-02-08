Tarkan Hakkında Ne Kadar Bilgi Sahibisin?
Tarkan konusunda kendine güvenenler buraya! Bakalım Tarkan'ın şarkılarını ve Tarkan'ı ne kadar iyi tanıyorsun, hazırsan bu keyifli Onedio testine başlıyoruz. Testin sonunda kaç doğru yanıtın olduğunu yorumlara yazmayı unutma!
1. Önce kolaydan başlayalım... Tarkan’ın tam adı nedir?
2. Peki hangi yıl doğmuştur?
3. Hangi şehirde doğduğunu biliyor musun?
4. Tarkan'ın ilk albümünün adını biliyor musun?
5. “Şımarık” şarkısıyla Tarkan hangi alanda uluslararası başarı yakalamıştır?
6. Peki Tarkan'ın lakabı hangisi?
7. “Kuzu Kuzu” şarkısı hangi albümde yer alır?
8. Tarkan’ın İngilizce albümünün adı nedir?
