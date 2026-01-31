onedio
Tarkan, Bileti Olmayan Hayranına Yaptığı Jestle Gönülleri Fethetti

Elif Sude Yenidoğan
31.01.2026 - 23:53

Son günlere damga vuran ünlü sanatçı Tarkan, günlerdir süren konserleriyle ortalığı yakıp geçiyor. Megastar, uzun bir aranın ardından düzenlediği konserleriyle yıllar sonra sevenleriyle buluştu. Konserler devam ederken dün akşam yaşanan bir olay sosyal medyaya yansımasıyla birlikte kalpleri ısıttı. Tarkan’ın hayranına jesti “Boşuna megastar değil” dedirtti. Gelin detaylara geçelim!

Uzun yıllardır İstanbul’da konser düzenlemeyen Tarkan, 19 Ocak’tan beri sahnede.

Uzun yıllardır İstanbul’da konser düzenlemeyen Tarkan, 19 Ocak’tan beri sahnede.

Konser biletleri yok satıyor, giden gidemeyen herkes Tarkan’ın sahnelere dönüşüyle birlikte heyecan yaşıyor. Biletler satışa açıldığı gibi tükendiği için birçok kişi Tarkan’ı sahnede dinleme şansından mahrum kaldı. Ünlü şarkıcının hayranları bilet bulabilmek için resmi satış sayfasını adeta her dakika yeniliyor. Konser alanına gidip bilet bulabilmek için şansını deneyenler de oluyor. 

Şimdiyse Tarkan’ın 30 Ocak’ta yani dün verdiği konserden bir kesit sosyal medyada gündem oldu. Konser alanına giriş yapan Tarkan, bir hayranının imza isteğini yerine getirirken bileti olup olmadığını sormuştu. Hayranı bileti olmadığını söyleyince ise megastar hemen gerekeni yaptı. Tarkan’ın sıcak kanlılığı ve sempatikliği üzerine yüzlerce yorum geldi.

