İç Çamaşırı Markası Çıkaran Sydney Sweeney’den Yeni Pozlar Geldi!

Elif Sude Yenidoğan
31.01.2026 - 19:15

Hollywood’un genç yıldızlarından Sydney Sweeney, son zamanlarda bir dizi ya da film projesiyle değil, iş dünyasındaki yeni adımıyla konuşuluyor. Beklenmedik hamleleriyle adından sıkça söz ettiren oyuncu, geçtiğimiz günlerde kendi iç çamaşırı markasını tanıtmıştı. SYRN adını taşıyan markasının ürünlerini kendi giyerek tanıtmıştı. Şimdiyse yeni fotoğraflarla gündeme yerleşti. Gelin detaylara geçelim!

Sydney Sweeney, son yıllarda yalnızca oyunculuğuyla değil, attığı sıra dışı adımlarla da popüler kültürün merkezinde yer alıyor.

Sweeney’in kariyerinin çıkış noktasını ise HBO’nun çok konuşulan dizisi Euphoria oluşturmuştu. Dizide canlandırdığı Cassie Howard karakteri, oyuncunun geniş kitlelere ulaşmasını sağlamıştı. Oyuncu, geçtiğimiz aylarda kendi banyo suyundan üretilen sabunları satışa çıkarmasıyla dünya çapında yankı uyandırmış, gündemin tam ortasına yerleşmişti. Bu kez iç çamaşırı markası çıkardı.

Ünlü güzel, birkaç gün önce markasını kendi giyerek tanıtmıştı. Şimdiyse yeni pozlar verdi 👇

Oyuncu özgüvenli paylaşımlarıyla adından hep söz ettiriyordu. Bir kez daha kendine güvenini kanıtlamış oldu. Yeni markası takipçileri tarafından oldukça beğenildi. E tabii pozlarına da beğeni ve yorum yağdı.

