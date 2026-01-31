İç Çamaşırı Markası Çıkaran Sydney Sweeney’den Yeni Pozlar Geldi!
Hollywood’un genç yıldızlarından Sydney Sweeney, son zamanlarda bir dizi ya da film projesiyle değil, iş dünyasındaki yeni adımıyla konuşuluyor. Beklenmedik hamleleriyle adından sıkça söz ettiren oyuncu, geçtiğimiz günlerde kendi iç çamaşırı markasını tanıtmıştı. SYRN adını taşıyan markasının ürünlerini kendi giyerek tanıtmıştı. Şimdiyse yeni fotoğraflarla gündeme yerleşti. Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sydney Sweeney, son yıllarda yalnızca oyunculuğuyla değil, attığı sıra dışı adımlarla da popüler kültürün merkezinde yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü güzel, birkaç gün önce markasını kendi giyerek tanıtmıştı. Şimdiyse yeni pozlar verdi 👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın