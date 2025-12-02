onedio
T Bölgesiyle Başı Dertte Olanlara: Sebum Dengesini Korumaya Yardımcı Olan Etkili İçerikler

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
02.12.2025 - 15:01

Cildin sebum üretmesi gayet normal ve doğal bir durum. Eğer sebum dengesini bozarsan elbette ciltte canını sıkabilecek şeyler meydana gelebilir. Sebum dengesini bozmayacak bileşenlerle daha konforlu bir hayat sürdürebilirsin!

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

The Purest Solutions T-ZONE Oil Eraser 10 ml

Cildinde yağlı bir görünüm varsa bu sebum dengesinin bozulduğuna işaret. The Purest Solutions'ın T bölgesindeki fazla sebumu dengeleyici ürünü ile cildi matlaştırmaya yardımcı oluyor. Kullanımı da oldukça pratik.

She Vec Glyc-Alright -7 Glycolic Acid + Ginseng + Niacinamide 200 ml

Sebum dengesinin bozulmasındaki bir diğer neden de gözeneklerin değişmesi. Gözeneklere müdahale ederek ciltteki sebumu daha dengeli hale getiriyor. Aynı zamanda cildin aydınlanmasına da katkı sağlıyor.

Cream Co. BHA/PHA Niacinamide Toner 200 ml

Cildin temizlenip arınmasıyla sebum dengesi de düzene biner ve T bölgesi daha mat bir görünüme sahip olur. Dediğimiz gibi, cildin sebum üretmesi gayet normal ama bu sebum dengesi şaşarsa cilt pek de parlak görünmez. Cream Co. da bu parlak görünüme kavuşmanı sağlıyor.

La Roche Posay Anthelios Oil Control Gel Cream Spf50+ Yağlı ve Karma Ciltler İçin Yüz Güneş Kremi 50 ml

Yalnızca tonik değil, aynı zamanda kullandığın güneş kremi de sebum üzerinde etkili oluyor. Yağlı ciltlerin güvenle kullanabileceği La Roche Posay güneş kremi, ciltte yağlı bir his bırakmıyor ve güneşe karşı Spf50+ faktöre kadar koruma sağlıyor. Aynı zamanda karma cilt tipleri de kullanabilir.

From Natura Organik Soğuk Sıkım Jojoba Yağı 30 ml

Sebum dengesi bozulduğunda cilt çok parlak durur ve bu görüntünün oluşmasını istemeyiz. From Natura, bileşeni %100 organik jojoba yağı içeren formülüyle yağlı ciltlerin güvenle kullanabileceği bir ürün geliştirmiş. Ayrıca cildin yumuşacık olmasına da ön ayak oluyor.

Cosmed Skinologist - Salicylic Sulfur Mask 75 ml

Yağlı, karma ve düzensiz bir cildin varsa Cosmed'in yüz maskesini rahatlıkla kullanabilirsin. Cilt tonu eşitsizliklerini azaltmaya yardımcı oluyor ve aynı zamanda ciltteki sebum dengesini düzenleyip cildi yumuşatıyor. Gözenek problemi yaşayanların da kullanması gereken bir ürün. Daha ne olsun!

From Natura Uçucu Çay Ağacı Yağı 18 ml

Ciltteki fazla sebumu hafifletir ve cildin daha ferah hissetmesini sağlar. Uçucu bir yağ olduğu için ciltte yağlı bir his bırakmaz. Zaten çay ağacı yağının amacı da o zaten!

Nuxe Zinc Power Fluide 40 ml

Karma, yağlı ve düzensiz cilt tipleri için geliştirilmiş formülüyle ciltteki düzensizlikleri minimuma indirmeyi amaçlıyor. Tabii düzenli kullanımda. Sabah ya da akşam kullandığın nemlendiricinin yerini Nuxe Zinc Power Fluide alacak, eminiz!

İdea Derma Niacinamide Pore Tightening and Lightening Serum 30 ml

Niacinamide ve çinko içeriği cildin daha parlak olmasına ön ayak oluyor. Gözeneklerin de tıkanmasını önleyip sıkılaşmasına yardımcı olan İdea Derma, cildin daha aydınlık bir görünüm kazanmasını sağlıyor. Durulama gerektirmiyor.

Bioderma Sebium Foaming Cilt Temizleme Jeli 500 ml

Cildin ürettiği fazla sebum için en etkili yöntemlerden biri de temiz içerikli ve cilt tipine uygun bir temizleyici kullanmak. Bioderma'nın sebum dengeleyici temizleme jeli oldukça işe yarar bir ürün. Günlük kullanımda gözle görülür bir şekilde değişiklik yaratıyor. Aynı zamanda 500 ml olduğu için de epey bereketli.

Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
