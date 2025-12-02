T Bölgesiyle Başı Dertte Olanlara: Sebum Dengesini Korumaya Yardımcı Olan Etkili İçerikler
Cildin sebum üretmesi gayet normal ve doğal bir durum. Eğer sebum dengesini bozarsan elbette ciltte canını sıkabilecek şeyler meydana gelebilir. Sebum dengesini bozmayacak bileşenlerle daha konforlu bir hayat sürdürebilirsin!
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
The Purest Solutions T-ZONE Oil Eraser 10 ml
She Vec Glyc-Alright -7 Glycolic Acid + Ginseng + Niacinamide 200 ml
Cream Co. BHA/PHA Niacinamide Toner 200 ml
La Roche Posay Anthelios Oil Control Gel Cream Spf50+ Yağlı ve Karma Ciltler İçin Yüz Güneş Kremi 50 ml
From Natura Organik Soğuk Sıkım Jojoba Yağı 30 ml
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cosmed Skinologist - Salicylic Sulfur Mask 75 ml
From Natura Uçucu Çay Ağacı Yağı 18 ml
Nuxe Zinc Power Fluide 40 ml
İdea Derma Niacinamide Pore Tightening and Lightening Serum 30 ml
Bioderma Sebium Foaming Cilt Temizleme Jeli 500 ml
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın