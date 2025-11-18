onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Survivor 2026 Yarışmacısı Murat Arkın Kimdir? Cüneyt Arkın'ın Oğlu Survivor'da mı Yarışacak?

Survivor 2026 Yarışmacısı Murat Arkın Kimdir? Cüneyt Arkın'ın Oğlu Survivor'da mı Yarışacak?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.11.2025 - 12:47

Survivor 2026 All Star & Ünlüler kadrosu netleşiyor. Acun Ilıcalı, Meryem Boz'un ardından bu kez de Murat Arkın'ın Survivor 2026'da yarışacağını açıkladı. 

Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın (Cüreklibatır) kimdir? Murat Arkın kaç yaşında, Börü ve Dağ 2'de oynayan Murat Arkın dizi ve filmleri merak edilmeye başlandı.

İşte Murat Arkın'la ilgili tüm detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Murat Arkın (Cüreklibatır) Kimdir, Kaç Yaşında?

Murat Arkın (Cüreklibatır) Kimdir, Kaç Yaşında?

Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, 4 Mayıs 1975'te İstanbul'da doğdu.1979 yapımı Vatandaş Rıza ve 1981 yapımı Önce Hayaller Ölür filmlerinde çocuk karakterleri canlandırarak oyunculuğa adım atan Murat Arkın, ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Daha sonra Marmara Üniversitesi Enformatik Bölümünden mezun oldu ve yüksek lisans için gittiği Londra'da eğitiminin ardından burada bir şirket kurarak Londra'da yaşamaya başladı.

Murat Arkın Boyu

Murat Arkın, 1,76 cm boyunda ve 75 kilodur.

Murat Arkın Oynadığı Diziler ve Filmler

Murat Arkın Oynadığı Diziler ve Filmler

FİLMLERİ

1979 Vatandaş Rıza

1979 Vatandaş Rıza

1981 Önce Hayaller Ölür

2014 Panzehir 2016 Dağ II

2018 Arif V 2162018 Hürkuş: Göklerdeki Kahraman

2018 Börü

DİZİLERİ

2011 Pis Yedili

2012 Harem

2014 Makina Kafa

2018 Börü

2022 Uykusuzlar Kulübü

İnternet

2021-2022 Börü 2039

Murat Arkın Börü ve Dağ 2 ile adından büyük ses getirdi.

Murat Arkın Evli mi, Eşi Kim?

Murat Arkın Evli mi, Eşi Kim?

Murat Arkın, 2005 yılından bu yana Deniz Cüreklibatır ile evli olduğu bilgisi internette yer almaktadır.

Murat Arkın Ne İş Yapıyor?

Murat Arkın Ne İş Yapıyor?

Londra'da şirketi olan Murat Arkın, çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyerini de sürdürüyor. Arkın, yeni sezonda Survivor 1016 All Star & Ünlüler kadrosunda yer alacak.

Survivor Yarışmacısı Murat Arkın Instagram Hesabı

Survivor Yarışmacısı Murat Arkın Instagram Hesabı

Murat Arkın'ın Instagram hesabında şu an 129 bin takipçi bulunuyor. Hesabına buradan ulaşabilirsiniz.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın