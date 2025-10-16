Süper Lig’de 1112 Dakika Gol Yemeyerek Rekor Kıran Kaleci Kimdir?

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 16 Ekim 2025 Perşembe akşamı futbol tarihiyle ilgili bir soruya yer verdi. Yarışmacıya “1959'dan günümüze kadar Süper Lig’de 1112 dakika boyunca gol yemeyerek bu alanda rekoru elinde bulunduran kaleci kimdir?” sorusu yöneltildi. Türkiye futbol tarihine damga vuran bu istatistik, izleyiciler arasında merak konusu oldu.