Süper Lig’de 1112 Dakika Gol Yemeyerek Rekor Kıran Kaleci Kimdir?
ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 16 Ekim 2025 Perşembe akşamı futbol tarihiyle ilgili bir soruya yer verdi. Yarışmacıya “1959'dan günümüze kadar Süper Lig’de 1112 dakika boyunca gol yemeyerek bu alanda rekoru elinde bulunduran kaleci kimdir?” sorusu yöneltildi. Türkiye futbol tarihine damga vuran bu istatistik, izleyiciler arasında merak konusu oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1959'dan günümüze kadar Süper lig'de 1112 dakika boyunca gol yemeyerek bu alanda rekoru elinde bulunduran kaleci kimdir?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın