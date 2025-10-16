onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Süper Lig’de 1112 Dakika Gol Yemeyerek Rekor Kıran Kaleci Kimdir?

Süper Lig’de 1112 Dakika Gol Yemeyerek Rekor Kıran Kaleci Kimdir?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.10.2025 - 21:53

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 16 Ekim 2025 Perşembe akşamı futbol tarihiyle ilgili bir soruya yer verdi. Yarışmacıya “1959'dan günümüze kadar Süper Lig’de 1112 dakika boyunca gol yemeyerek bu alanda rekoru elinde bulunduran kaleci kimdir?” sorusu yöneltildi. Türkiye futbol tarihine damga vuran bu istatistik, izleyiciler arasında merak konusu oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1959'dan günümüze kadar Süper lig'de 1112 dakika boyunca gol yemeyerek bu alanda rekoru elinde bulunduran kaleci kimdir?

1959'dan günümüze kadar Süper lig'de 1112 dakika boyunca gol yemeyerek bu alanda rekoru elinde bulunduran kaleci kimdir?

A- Volkan Demirel

B- Rüştü Reçber

C- Fernando Muslera

D- Şenol Güneş

Cevap D yani Şenol Güneş.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın