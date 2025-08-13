Süleyman Seba'nın Ardından...
Efsane Başkanımız Süleyman Seba’nın ebediyete göç ettiğinin ertesi günü yazdığım yazıyı aşağıda paylaşıyorum. Aradan yıllar geçse de aynı üzüntüyü derinden hissediyorum. Her geçen gün onun büyüklüğünü ve değerini daha iyi anlıyorum.
Huzur içinde uyu efsane Başkanımız. Senin yolundan ayrılmayacağıma, senin ilkelerin doğrultusunda kulübümüzün yönetilmesi için savaşacağıma söz veriyorum.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
14 Ağustos 2014
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kulübe gidip odasına çıktığımda heyecandan dizlerim titriyordu.
Süleyman Ağabey ayağa kalkarak elimi sıktı ve beni tek tek masadakilerle tanıştırdı.
Yönetime girdikten birkaç gün sonra kendisini evinde ziyaret ettim.
Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video