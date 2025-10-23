onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Su ve Toprağın Yoğrularak Çamur Topu Haline Getirildikten Sonra Cilalanmasıyla Yapılan Japon Sanatı Nedir?

Su ve Toprağın Yoğrularak Çamur Topu Haline Getirildikten Sonra Cilalanmasıyla Yapılan Japon Sanatı Nedir?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.10.2025 - 23:29

Kim Milyoner Olmak İster? yarışması heyecanlı dakikalarla devam ediyor! Bu kez bir yarışmacı 50 bin TL'lik baraj sorusuna kadar gelmeyi başardı. 

'Su ve Toprağın Yoğrularak Çamur Topu Haline Getirildikten Sonra Cilalanıp Parlatılmasıyla Yapılan Japon Sanatı Hangisidir?' sorusu soruldu.

Peki bu sorunun cevabı ne?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Su ve Toprağın Yoğrularak Çamur Topu Haline Getirildikten Sonra Cilalanıp Parlatılmasıyla Yapılan Japon Sanatı Hangisidir?

Su ve Toprağın Yoğrularak Çamur Topu Haline Getirildikten Sonra Cilalanıp Parlatılmasıyla Yapılan Japon Sanatı Hangisidir?

A: Kabuki

B: Origami

C: İkebana 

D: Dorodango

Doğru Cevap: Dorodango

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın