onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Hangi Ünlü Resmin Orijinali Günümüze Daha Yakın Bir Zamanda Yapılmıştır?

Hangi Ünlü Resmin Orijinali Günümüze Daha Yakın Bir Zamanda Yapılmıştır?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
23.10.2025 - 23:01

Kim Milyoner Olmak İster'de bu kez bir yarışması 200 bin TL'lik soruyu açtırdı. Yarışmacıya Hangi Ünlü Resmin Orijinali Günümüze Daha Yakın Bir Zamanda Yapılmıştır? sorusu soruldu. 

Peki bu sorunun cevabı ne?

Mona Lisa, İnci Küpeli Kız, Yıldızlı Gece ve Guernica ne zaman yapıldı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hangi Ünlü Resmin Orijinali Günümüze Daha Yakın Bir Zamanda Yapılmıştır?

Hangi Ünlü Resmin Orijinali Günümüze Daha Yakın Bir Zamanda Yapılmıştır?

A: Mona Lisa

B: İnci Küpeli Kız

C: Yıldızlı Gece

D: Guernica

Dorğu Cevap: D, Guernica

  • Mona Lisa – Leonardo da Vinci tarafından 1503-1506 yılları arasında yapılmıştır.

  • İnci Küpeli Kız – Johannes Vermeer tarafından yaklaşık 1665 yılında yapılmıştır.

  • Yıldızlı Gece – Vincent van Gogh tarafından 1889 yılında yapılmıştır.

  • Guernica – Pablo Picasso tarafından 1937 yılında yapılmıştır.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın