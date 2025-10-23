onedio
İnsan Beyni, İnsan Vücudu Ağırlığının Yaklaşık Yüzde Kaçını Oluşturur?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
23.10.2025 - 21:26

Kim Milyoner Olmak İster? yarışması heyecanlı dakikalarla devam ediyor! Bu kez yarışmacıya ikinci baraj sorusunda 'İnsan Beyni, İnsan Vücudu Ağırlığının Yaklaşık Yüzde Kaçını Oluşturur?' sorusu yöneltildi.

Peki bu sorunun cevabı nedir?

A: 2

B: 6

C: 12

D: 23

Doğru Cevap: A (yüzde 2)

İnsan beyni, vücut ağırlığının yaklaşık yüzde 2’sini oluşturur.

Örneğin, 70 kilogram ağırlığında bir yetişkinin beyni ortalama 1,4 kilogram civarındadır.

