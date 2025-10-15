onedio
Soykırımcı İsrail'in Hapishanelerde Yaptığı İşkence: "Deri Soyulana Kadar Kaynar Su Döktüler"

İsrail
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.10.2025 - 12:04

İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkesle birlikte İsrail’in hapishanelerde hukuksuz olarak zorla alıkoyduğu Filistinliler salınmaya başlandı. Son olarak Hamas’ın elindeki 20 İsrailli rehineye karşılık bin 968 Filistinli tutuklu serbest bırakıldı. İsrail’in zindanlarında 2023’ten beri tutuklu bulunan Ekrem el Basyuni yapılan işkencelerin detaylarını anlattı. İsrail askerleri, genç tutukluların üzerine derileri soyulana kadar kaynar su döküyormuş.

Kaynak: NTV

İçeriğin Devamı Aşağıda
İsrail tarafından 2023 yılında Cibaliye'deki bir okulda gözaltına alınan Ekrem el Basyuni, yapılan ateşkes sonrasında serbest kalan mahkumlardan biri.

NTV’nin Skynews’ten aktardığına göre, Ekrem el Basyuni gözaltı merkezlerindeki sistematik işkence, aşağılama ve ölüm sahnelerini anlattı. İsrail zindanlarında 2 yıl kalan Basyuni, “Birçok arkadaşımız ölümüne dövüldü. Gardiyanlara yardım için bağırdığımızda, soğuk bir şekilde ‘Bırakın ölsün’ diye cevap veriyorlardı. Beş dakika sonra cesedi götürüyor, bir torbaya sarıyor ve kapıyı kapatıyorlardı.” dedi.

“Mahkumların üzerine derileri soyulana kadar kaynar su döküyorlardı”

Basyuni, tutukluların rutin olarak işkence gördüğünü, cop ve yumruklarla dövüldüğünü, köpeklerin saldırısına uğradığını ve gardiyanların “karşılama töreni” olarak adlandırdığı sırada gazla saldırıya maruz kaldığını ifade etti.

“Bizi o kadar vahşice dövdüler ki kaburgalarımız kırıldı' diyen Basyuni, şunları ekledi: 

'Genç erkeklerin yüzlerine ve sırtlarına, derileri soyulana kadar kaynar su döktüler. Günlerce soğuk metal zeminlerde oturduk, yardım istediğimiz için bile cezalandırıldık.”

“Mahkumların gözü önünde Kur’an yırttılar”

“Peygamberi lanetlediler, bizim önümüzde Kur'an'ı yırttılar ve annelerimizi ve kız kardeşlerimizi en ağır küfürlerle aşağıladılar” diyen Basyuni, şöyle devam etti:

“Ailelerimizin öldüğünü söylediler. ‘Gazze diye bir yer yok’ dediler. ‘Çocuklarınızı öldürdük’ dediler.”

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
