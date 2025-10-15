Soykırımcı İsrail'in Hapishanelerde Yaptığı İşkence: "Deri Soyulana Kadar Kaynar Su Döktüler"
İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkesle birlikte İsrail’in hapishanelerde hukuksuz olarak zorla alıkoyduğu Filistinliler salınmaya başlandı. Son olarak Hamas’ın elindeki 20 İsrailli rehineye karşılık bin 968 Filistinli tutuklu serbest bırakıldı. İsrail’in zindanlarında 2023’ten beri tutuklu bulunan Ekrem el Basyuni yapılan işkencelerin detaylarını anlattı. İsrail askerleri, genç tutukluların üzerine derileri soyulana kadar kaynar su döküyormuş.
Kaynak: NTV
İsrail tarafından 2023 yılında Cibaliye'deki bir okulda gözaltına alınan Ekrem el Basyuni, yapılan ateşkes sonrasında serbest kalan mahkumlardan biri.
“Mahkumların üzerine derileri soyulana kadar kaynar su döküyorlardı”
“Mahkumların gözü önünde Kur’an yırttılar”
