Soykırımcı İsrail'in Hapishanelerde Yaptığı İşkence: "Deri Soyulana Kadar Kaynar Su Döktüler"

Basyuni, tutukluların rutin olarak işkence gördüğünü, cop ve yumruklarla dövüldüğünü, köpeklerin saldırısına uğradığını ve gardiyanların “karşılama töreni” olarak adlandırdığı sırada gazla saldırıya maruz kaldığını ifade etti.

“Bizi o kadar vahşice dövdüler ki kaburgalarımız kırıldı' diyen Basyuni, şunları ekledi:

'Genç erkeklerin yüzlerine ve sırtlarına, derileri soyulana kadar kaynar su döktüler. Günlerce soğuk metal zeminlerde oturduk, yardım istediğimiz için bile cezalandırıldık.”