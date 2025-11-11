onedio
Sosyal Medya Troll'ü Furkan Bölükbaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tehdit Ettiği İddiasıyla Gözaltına Alındı

Recep Tayyip Erdoğan
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.11.2025 - 07:11 Son Güncelleme: 11.11.2025 - 08:46

Mustafa Kemal Atatürk’e karşı paylaşımları ve muhaliflere yönelik hakaret dolu mesajları ile tanınan ‘sosyal medya trollü’ Furkan Bölükbaşı, sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası 'Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı' suçundan gözaltına alındı.

Furkan Bölükbaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında ‘tehdit’ içerikli mesaj paylaştığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Furkan Bölükbaşı, dün sosyal medya hesabından yaptığı birçok paylaşım ile Mustafa Kemal Atatürk'ün 87. ölüm yıldönümü nedeniyle yurt genelinde yapılan programlara katılanları hedef gösterdi. Bölükbaşı, bir paylaşımında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başında olduğu mevcut hükümet için 'Menderes'in sonunu Kemalizme yaptığı şirinlikler getirmişti. İnşallah Müslümanların mevcut iktidarı da aynı akıbete uğramadan kendine çeki düzen verir' ifadelerini kullandı.

İşte Furkan Bölükbaşı’nın o paylaşımı:

Daha sonrası paylaşımını silen Furkan Bölükbaşı, gece saatlerinde gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

'X isimli sosyal paylaşım sitesinde Furkan Bölükbaşı isimli şahıs tarafından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na yönelik yapmış olduğu paylaşıma ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK 310 maddesi uyarınca resen soruşturma başlatılmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen gözaltı talimatı doğrultusunda şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, soruşturma kapsamında maddi gerçeğin açığa çıkarılması için işlemler titizlikle devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

