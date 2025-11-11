Sosyal Medya Troll'ü Furkan Bölükbaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tehdit Ettiği İddiasıyla Gözaltına Alındı
Mustafa Kemal Atatürk’e karşı paylaşımları ve muhaliflere yönelik hakaret dolu mesajları ile tanınan ‘sosyal medya trollü’ Furkan Bölükbaşı, sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası 'Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı' suçundan gözaltına alındı.
Furkan Bölükbaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında ‘tehdit’ içerikli mesaj paylaştığı iddiasıyla gözaltına alındı.
İşte Furkan Bölükbaşı’nın o paylaşımı:
Daha sonrası paylaşımını silen Furkan Bölükbaşı, gece saatlerinde gözaltına alındı.
