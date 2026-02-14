onedio
Sosyal Medya Hesabı Açmak İçin Kimlik Bilgilerinin Kaydedilmesi Zorunlu Olabilir

İsmail Kahraman
14.02.2026 - 15:40

Yılmaz Tunç’un yerine yeni Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek, katıldığı A Haber canlı yayınında sosyal medyada hesap açmak için kimlik bilgilerinin kaydedilmesinin zorunlu olması gerektiğini söyledi. Bakan Gürlek, “Sosyal medyada bir şahıs yorum yapacaksa, bir yazı yayınlayacaksa kesinlikle kimliği belli olacak.” ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni sosyal medya yasası üzerinde çalışırken, Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

A Haber yayınına katılan yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Gürlek’in en dikkat çeken açıklamaları ise sosyal medya üzerine oldu.

“Sosyal medyada bir şahıs yorum yapacaksa, bir yazı yayınlayacaksa kesinlikle kimliği belli olacak.” diyen Akın Gürlek, “Bu kimliği doğrulanmadan sahte hesapla ya da yurt dışından açılan bir fake hesapla bunu yapmayacak. Bunlar yanlış. Eğer sosyal medyada bir şahıs açıklama yapıyorsa, bir hedef gösteriyorsa o kişinin kimliği belli olduğu için artık onun da cezai sorumluluğu başlayacak.” ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın son aşamaya getirdiği yeni sosyal medya düzenlemesi ile 15 yaşın altındaki çocukların sosyal medyaya erişiminin engellenmesi hedefleniyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek de yeni hazırlanan yasaya destek verdiğini söyledi.

