Sosyal Medya Hesabı Açmak İçin Kimlik Bilgilerinin Kaydedilmesi Zorunlu Olabilir
Yılmaz Tunç’un yerine yeni Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek, katıldığı A Haber canlı yayınında sosyal medyada hesap açmak için kimlik bilgilerinin kaydedilmesinin zorunlu olması gerektiğini söyledi. Bakan Gürlek, “Sosyal medyada bir şahıs yorum yapacaksa, bir yazı yayınlayacaksa kesinlikle kimliği belli olacak.” ifadelerini kullandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni sosyal medya yasası üzerinde çalışırken, Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili açıklamada bulundu.
