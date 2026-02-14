Sosyal Medya Hesabı Açmak İçin Kimlik Bilgilerinin Kaydedilmesi Zorunlu Olabilir

A Haber yayınına katılan yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Gürlek’in en dikkat çeken açıklamaları ise sosyal medya üzerine oldu.

“Sosyal medyada bir şahıs yorum yapacaksa, bir yazı yayınlayacaksa kesinlikle kimliği belli olacak.” diyen Akın Gürlek, “Bu kimliği doğrulanmadan sahte hesapla ya da yurt dışından açılan bir fake hesapla bunu yapmayacak. Bunlar yanlış. Eğer sosyal medyada bir şahıs açıklama yapıyorsa, bir hedef gösteriyorsa o kişinin kimliği belli olduğu için artık onun da cezai sorumluluğu başlayacak.” ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın son aşamaya getirdiği yeni sosyal medya düzenlemesi ile 15 yaşın altındaki çocukların sosyal medyaya erişiminin engellenmesi hedefleniyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek de yeni hazırlanan yasaya destek verdiğini söyledi.