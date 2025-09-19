Sorunlarınla Başa Çıkabilecek Kadar Güçlü müsün?
Hayatta herkesin kendine göre zorlukları var. Bazıları sorunların altında ezilirken bazıları daha güçlü bir şekilde yoluna devam edebiliyor. Peki sen zorluklara karşı nasıl tepki veriyorsun? Dayanıklı mısın yoksa biraz desteğe mi ihtiyaç duyuyorsun? Bu testte sorularımıza verdiğin cevaplara göre senin sorunlarla başa çıkma gücünü öğreneceksin!
Hazırsan başla!
1. Kendini kötü hissettiğinde ne yaparsın?
2. Hayatındaki en büyük motivasyon kaynağın nedir?
3. Kritik bir karar vermen gerektiğinde nasıl davranırsın?
4. Hata yaptığında ne yaparsın?
5. İnsanların seni eleştirmesine nasıl bakıyorsun?
6. Başkalarının desteğine ihtiyaç duyar mısın?
7. Bir sorun yaşadığında ilk kime anlatırsın?
8. Hayatının kontrolünü elinde tutuyor musun?
9. Zor bir durumda kendine hangi cümleyi söylersin?
10. Olumsuz düşüncelerden kurtulma yöntemini seç:
Gücünü Bulmaya Çalışıyorsun
İçinde Bir Güç Var Ama Bazen Kayboluyor
Oldukça Güçlü Bir Karakterin Var
Fırtınalarına Karşı Çelik Gibisin
