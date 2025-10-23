onedio
Sonbahar Temizliği Nasıl Yapılır?

Özge
23.10.2025 - 12:36

Mevsim geçişleri herkese külfet! Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte hem ruhumuzda hem yaşam alanlarımızda değişiklikler oluyor. Sonbahar genellikle melankoli ve nostalji duygularıyla bilinse de turuncunun her tonunun hakim olduğu bu ay daha sıcak ve heyecanlı anlar da barındırıyor. Günlerin kısalması, havaların soğuması ve gecelerin uzaması bizi evlerimizde daha fazla vakit geçirmeye zorluyor. 

Haliyle bu mevsimi keyifli şekilde geçirmek için temizlik şart! Ama işe nereden ve nasıl başlanır bilmiyorsanız öğrenmeniz iyi olur. Onun için de biz varız...🍂

1. İşi şansa bırakmayın ve liste yapın.

Konu sonbahar temizliği gibi dikkat ve özen isteyen zor bir iş olduğunda yapılacakları listeleyerek başlamak en mantıklısı. Böylece evdeki eksikleri, yapılması gerekenleri ve diğer tüm detayları daha iyi planlayabilirsiniz. Özellikle birkaç güne yayılacak geniş bir temizlik sürecine ihtiyacınız varsa unutulmaması gereken şeyleri not ederek işleri garanti altına alabilirsiniz. Bu sayede tamiratlar, kontrol edilecekler ve mevsimlik bakımlar kontrolünüz altında olur.

2. Tarihi geçmiş ürünleri çöpe atın.

Yaz mevsimi gibi kavurucu sıcaklarla boğuşulan bir mevsimde hiç aklınıza gelmeyen ürünler bile bozulmuş olabilir. Bu nedenle detay temizliğe girişmeden önce kötü durumdaki ürünlerden kurtulmakla işe başlayın ve listeye yiyecekleri, ilaçları, hatta makyaj eşyalarını ekleyin. Emin olun, sadece hafiflemek bile evinize çok iyi gelecek.

3. Kullanmadığınız eşyaları kaldırın.

Sonbahar temizliğinin bir diğer önemli adımı kullanılmayacak eşyaları kaldırmaktır. Plaj malzemeleri, mayolar, sahil kıyafetleri, balkon takımları ve daha pek çok şey bu listeye girebilir. Kışın kesinlikle kullanmayacağınız eşyaları düzgün şekilde paketleyip kolilemeniz ve kaldırmanız, gereksiz dağınıklıktan kurtumanız anlamına gelir.

4. Dolaplarda yer açın.

Hazır eşyaları kaldırmaya başlamışken kıyafetleri de unutmamak gerek. Yazlık kıyafet ve ayakkabıların yerine kışlıkları indireceğiniz için dolaplarda da yeni bir düzene ihtiyacınız vardır. Dolapları boşaltıp sildikten sonra, kaldırdığınız eşyalardan kalan yerlere artık yenilerini rahat rahat koyabilirsiniz. Böylece dolabın ruhunu da yenilersiniz.

5. Pencere ve perde temizliğini ihmal etmeyin.

Yaz boyu dışarıdan gelen tozlarla kirlenen pencereleri ve perdeleri de unutmamak gerek. Çünkü kapı pencerelerin büyük ölçüde kapalı kalacağı bir mevsime geçerken, bu alandaki temizliği iyi yapmazsanız evdeki hava kalitesinin düşmesine neden olabilirsiniz. Camları silmek işin en zor kısmı olsa da bu zorlu görevi tamamladıktan sonra aşılması gereken bir mücadele daha var: O da yıkanan perdeleri asmak. Ama tüm bu işler bitince evinize tam anlamıyla ferah ve mis bir koku hakim olacak.

6. Halı ve koltuklara derin temizlik yapın.

Yine yazın tozla ve rüzgarla kirlenen halı ve koltukları da normalde olduğundan derin temizlemeniz gerek. Bunun için profesyonel bir temizlik hizmeti almak en mantıklısı. Bu sırada siz de evdeki diğer işleri tamamlıyor olursunuz. Ayrıca aldığınız hizmet sonunda ortamda gerçek bir hijyen edinirsiniz.

7. Panjur ve jaluzi temizliğini unutmayın.

Pencerelerde panjur ve jaluzi varsa temizlik adımına buraları da eklemek gerekli. Zor görünmesine rağmen elinizde güçlü bir dikey süpürge, uzun moplar ve mikrofiber bezler olduktan sonra panjur ve pencerelerde biriken bolca tozu ve pisliği kolayca temizleyebilirsiniz.

8. Balkonlara yeni düzen getirin.

Yazın keyifli keyifli vakit geçirdiğiniz balkonları da artık yavaş yavaş kapatma zamanı geldi. Dolayısıyla evdeki balkon, teras, bahçe gibi alanlarda kışa uygun dönüşümler yapmanın tam zamanı da sonbahar temizliği. Kullanılmayacak yazlık eşyaları kaldırarak, mobilyaların üzerini örterek veya yerini değiştirerek işe başlayabilirsiniz. Bu işlem sonunda harika bir kış bahçeniz veya balkonunuz olabilir.

9. Odaların yerleşimini gözden geçirin.

Sonbahar temizliği denilince odaların düzenini de unutmamak gerek! Özellikle yatak odasında ve salonda eşyaların yerini değiştirerek daha sıcak alanlar yaratabilirsiniz. Yazın esnek modunun yerine gelecek bu samimi atmosfer, odaların ruhunu bir anda değiştirecek. Eşyaları rüzgar almayacak konuma almak ve yorgan, battaniye, örtüleri yerleştirmek tüm dekorasyonu etkileyebilir.

10. Mutfak dolaplarını yeniden düzenleyin.

Mutfak temizliği bahardan bahara yapılmaz ama mevsim sonbaharsa biraz daha detaylı yapılır. Çünkü dolapları indirmenin ve dip köşe temizlemenin zamanı gelmiş demektir. Bu sırada bozulan erzakları, dolaplarda kalmış ürünleri ve kötü koku kaynaklarını tespit ederek yeni mevsime tertemiz bir başlangıç yapabilirsiniz.

11. Derinlemesine banyo ve tuvalet temizliği yapın.

Düzenli temizlense de en sık kirlenen yerlerin başında banyo ve tuvalet gelir. Zaten temizlediğinizden eminiz ama sonbahar temizliğini eksiksiz tamamlamak için bu alandaki hijyen kriterlerine de dikkat edin. Örneğin; günlük ve haftalık rutinlerinden farklı olarak duş ve küvet gibi alanları, hatta fayans araları gibi detay yerleri temizleyin. Ardından mevsime uygun havlular ve paspaslar kullanarak sonbahar ruhunu canlandırabilirsiniz.

12. Isıtma sistemini kontrol edin.

Havalar soğuduğunda evdeki ısıtma sistemlerinin çalışmadığını öğrenmekten kötü bir şey olmayabilir. Bu nedenle radyatör, klima, doğal gaz gibi sistemlerin kontrol ve temizliklerini zamanında yapmakta fayda var. Yaz boyu tıkanan filtreler, koca bir mevsim çalışmadığı için dolan borular ancak bu şekilde temizlenir. Bu da kullandığınız ısıtma tekniğinin mevsimde daha verimli ve ekonomik çalışmasını sağlar.

13. Bu esnada evi havalandırmayı unutmayın.

Elbette, her zaman olduğu gibi sonbahar temizliği sırasında da evi havalandırmayı unutmayın. Tertemiz ve hijyenik bir alanda yaşama keyfini tam anlamıyla çıkarmak için favori kokularınızı, dekoratif ürünlerinizi ve aromatik yağlarınızı da kullanın. Bu sayede evinizi baştan sona, dip köşe temizlemiş ve yeni mevsime hazırlamış olursunuz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
