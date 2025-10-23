Sonbahar Temizliği Nasıl Yapılır?
Mevsim geçişleri herkese külfet! Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte hem ruhumuzda hem yaşam alanlarımızda değişiklikler oluyor. Sonbahar genellikle melankoli ve nostalji duygularıyla bilinse de turuncunun her tonunun hakim olduğu bu ay daha sıcak ve heyecanlı anlar da barındırıyor. Günlerin kısalması, havaların soğuması ve gecelerin uzaması bizi evlerimizde daha fazla vakit geçirmeye zorluyor.
Haliyle bu mevsimi keyifli şekilde geçirmek için temizlik şart! Ama işe nereden ve nasıl başlanır bilmiyorsanız öğrenmeniz iyi olur. Onun için de biz varız...🍂
1. İşi şansa bırakmayın ve liste yapın.
2. Tarihi geçmiş ürünleri çöpe atın.
3. Kullanmadığınız eşyaları kaldırın.
4. Dolaplarda yer açın.
5. Pencere ve perde temizliğini ihmal etmeyin.
6. Halı ve koltuklara derin temizlik yapın.
7. Panjur ve jaluzi temizliğini unutmayın.
8. Balkonlara yeni düzen getirin.
9. Odaların yerleşimini gözden geçirin.
10. Mutfak dolaplarını yeniden düzenleyin.
11. Derinlemesine banyo ve tuvalet temizliği yapın.
12. Isıtma sistemini kontrol edin.
13. Bu esnada evi havalandırmayı unutmayın.
