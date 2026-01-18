onedio
Rus Romanlarının Sırrını Çözenden Kesinleşmemiş Hayalleri Anlatma Hatasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Rus Romanlarının Sırrını Çözenden Kesinleşmemiş Hayalleri Anlatma Hatasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
18.01.2026 - 18:31

Haftanın son gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, pazar günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

Hazırsan başlayalım 🚀

Hazırsan başlayalım 🚀
twitter.com

Eyvah eyvah.

Eyvah eyvah.
twitter.com

Halktan kim 3 kilo pirinci bir anda pişirir?

Yine ekran süresi uzun olanlar anladı.

Yine ekran süresi uzun olanlar anladı.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
Hiç şaşmaz.

👇

👇
twitter.com

Köpeklerden öğreneceğimiz çok şey olduğunu kabullenmenin vakti gelmedi mi?

Köpeklerden öğreneceğimiz çok şey olduğunu kabullenmenin vakti gelmedi mi?
twitter.com

O kadar haklısın ki.

Sınıfsaldan da öte bu.

Sınıfsaldan da öte bu.
twitter.com
👇

👇
twitter.com

Bahis sayılır...

Bahis sayılır...
twitter.com

Yarın görüşürüz 👋

