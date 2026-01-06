onedio
Daha Yerli Türkan Şoray'dan Güncel Dünya Haritasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Daha Yerli Türkan Şoray'dan Güncel Dünya Haritasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.01.2026 - 17:55

Eski adı Twitter olan X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın nabzı hızlı attı. Bakalım yılın ilk salı günü hangi paylaşımlar öne çıkmış? Günün en komik tweetleri hangileri olmuş? Mizahın gurmeleri nelere gülmüş?

Başlayalım!
twitter.com

Ve neden sürekli kıyafet değiştiriyor?

twitter.com

Yapay zekayla her şey mümkün...

twitter.com

Biraz da eskilere gidelim...

İnsan kendisini de arayabilir...

twitter.com
Doğru sorularda bugün...

twitter.com

Budur!

twitter.com

Sosyal medya kuşçularla tanışıyor.

twitter.com

Çocukları tebrik etmek lazım.

twitter.com

Kapatalım 👋

twitter.com
