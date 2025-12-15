Sokaklardan Efsaneye: DMX’in Müzik Yolculuğu
Hip hop tarihinin kalbine kazınan bir isim varsa o da DMX’tir. Onu sadece bir şarkıcı gibi görmek büyük haksızlık olur açıkçası. DMX başlı başına bir kültür, bir hayatta kalma tutkusudur. Sokaklardan gelen bir feryadı alıp milyonların diline çevirebilmiş, acıyı güç gibi göstermiş, öfkeyi hikayeye dönüştürebilmiş ender figürlerden biridir. Müzik yolculuğu inişlerle çıkışlarla, mücadelelerle, patlamalarla dolu. Ama o ne olursa olsun sahneye çıktığında herkesin içinden bir canavar uyandırmayı başarmıştır. Bu efsane ismin müzik yolculuğuna birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ruff Ryders' Anthem
Party Up
X Gon Give It To Ya
Slippin
Where The Hood At
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Get At Me Dog
Stop Being Greedy
What These Bitches Want
How It’s Goin Down
Damien
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın