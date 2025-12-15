onedio
Sokaklardan Efsaneye: DMX’in Müzik Yolculuğu

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
15.12.2025 - 15:01

Hip hop tarihinin kalbine kazınan bir isim varsa o da DMX’tir. Onu sadece bir şarkıcı gibi görmek büyük haksızlık olur açıkçası. DMX başlı başına bir kültür, bir hayatta kalma tutkusudur. Sokaklardan gelen bir feryadı alıp milyonların diline çevirebilmiş, acıyı güç gibi göstermiş, öfkeyi hikayeye dönüştürebilmiş ender figürlerden biridir. Müzik yolculuğu inişlerle çıkışlarla, mücadelelerle, patlamalarla dolu. Ama o ne olursa olsun sahneye çıktığında herkesin içinden bir canavar uyandırmayı başarmıştır. Bu efsane ismin müzik yolculuğuna birlikte bakalım!

Ruff Ryders' Anthem

Party Up

X Gon Give It To Ya

Slippin

Where The Hood At

Get At Me Dog

Stop Being Greedy

What These Bitches Want

How It’s Goin Down

Damien

