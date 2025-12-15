Sokaklardan Efsaneye: DMX’in Müzik Yolculuğu

Hip hop tarihinin kalbine kazınan bir isim varsa o da DMX’tir. Onu sadece bir şarkıcı gibi görmek büyük haksızlık olur açıkçası. DMX başlı başına bir kültür, bir hayatta kalma tutkusudur. Sokaklardan gelen bir feryadı alıp milyonların diline çevirebilmiş, acıyı güç gibi göstermiş, öfkeyi hikayeye dönüştürebilmiş ender figürlerden biridir. Müzik yolculuğu inişlerle çıkışlarla, mücadelelerle, patlamalarla dolu. Ama o ne olursa olsun sahneye çıktığında herkesin içinden bir canavar uyandırmayı başarmıştır. Bu efsane ismin müzik yolculuğuna birlikte bakalım!