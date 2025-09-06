onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Sokak Hayvanlarını Beslemek Yasaklandı! Skandal Kararı Alan Valiliğe Tepkiler Çığ Gibi

Sokak Hayvanlarını Beslemek Yasaklandı! Skandal Kararı Alan Valiliğe Tepkiler Çığ Gibi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.09.2025 - 12:47

Afyonkarahisar Valiliği tarafından  Hayvan Hakları Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda skandal kararlar alındı. Sözcü'den Müslüm Evci’nin haberine göre kentte sokak hayvanlarını beslemenin yasaklandığı iddia edildi. İddiaya sosyal medyada tepki yağdı. Valilik ise bir açıklama yapmadı. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sokak hayvanlarının beslenmesi; beslenme noktasının oluşturulması yasaklandı.

Sokak hayvanlarının beslenmesi; beslenme noktasının oluşturulması yasaklandı.

Afyonkarahisar Valiliği’nin toplantısında sahipsiz hayvanlara dair çok sayıda karar alındı. Karar metnindeki 9. Madde ise büyük tepki çekti. 

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre söz konusu maddede “Sokaklarda, üniversite kampüs alanlarında, okul bahçelerinde, parklarda, kamu kurum ve kuruluşların bahçelerinde sahipsiz hayvanlar için beslenme noktasının oluşturulmamasının ve beslenmesinin yasaklanmasına…” ifadeleri yer aldı.

Skandal madde sosyal medyada paylaşıldı👇🏻

Skandal madde sosyal medyada paylaşıldı👇🏻

Söz konusu karara sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. İşte o yorumlardan bazıları👇🏻

Söz konusu karara sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. İşte o yorumlardan bazıları👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
27
12
5
4
3
2
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın