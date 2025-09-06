Sokak Hayvanlarını Beslemek Yasaklandı! Skandal Kararı Alan Valiliğe Tepkiler Çığ Gibi
Afyonkarahisar Valiliği tarafından Hayvan Hakları Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda skandal kararlar alındı. Sözcü'den Müslüm Evci’nin haberine göre kentte sokak hayvanlarını beslemenin yasaklandığı iddia edildi. İddiaya sosyal medyada tepki yağdı. Valilik ise bir açıklama yapmadı.
Sokak hayvanlarının beslenmesi; beslenme noktasının oluşturulması yasaklandı.
Skandal madde sosyal medyada paylaşıldı👇🏻
Söz konusu karara sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. İşte o yorumlardan bazıları👇🏻
