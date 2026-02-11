onedio
ŞOK'a Kapsül Kahve Makinesi Geliyor! 11 Şubat 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
11.02.2026 - 09:01

ŞOK 11 - 24 Şubat 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 11 - 24 Şubat 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

Haftanın Fırsatları

Nespresso Inissia Kapsül Kahve Makinesi 7.499 TL

  • Aprilla 3 Barlı Su Dalgası Maşası 750 TL 

  • Arzum Rosy Epilasyon Cihazı 699 TL 

  • Arzum Lisa Saç Maşası 899 TL

  • Arzum Superstar Touch Saç Düzleştirici Fırça 799 TL 

  • Arzum Hairstar Saç Kurutma Makinesi 999 TL 

  • Evo Saç Düzleştiricisi 399 TL

  • Evo Siyah Nokta Temizleme Cihazı 299 TL 

  • Evo Saç Maşası 399 TL 

  • Evo Şarjlı Saç Sakal Tıraş Makinesi 699 TL 

  • Kiwi Akıllı Dijital Banyo Baskülü 329 TL 

  • Kiwi Kaş ve Bıyık Epilasyon Cihazı 299 TL 

  • Kiwi Döner Başlıklı Diş Fırçası 349 TL 

  • Powertech Ense Sakal Vücut Kılı Kesme Makinesi 249 TL

Kadın Pijama Takımı 449 TL

  • Kadın Pijama Takımı 399 TL 

  • Kadın Kol Çantası 399 TL 

  • Kadın Çanta 399 TL 

  • Kadın Çanta 249 TL

  • Çapraz Çanta 179 TL 

  • Kadın Para Portföy 219 TL

  • Büyük Boy Organizer Çanta 199 TL 

  • Dantelli Bralet 149 TL 

  • 2'li Kadın Desenli Slip 75 TL 

  • 2'li Kadın Ribanalı Bato Slip 89,95 TL 

  • Slazenger Erkek Ayakkabı 799 TL 

  • Kadın Ponponlu Terlik 119 TL 

  • Kadın Ev Ayakkabısı 249 TL 

  • 2'li Kadın Ribanalı Slip 75 TL 

  • 5'li Erkek Casual Çorap 100 TL 

  • Erkek Boxer 75 TL 

  • Erkek Kemer 89,95 TL 

  • Kadın Yumoş İpli Ribanalı Soket Çorap 34,95 TL 

  • 2'li Ucu Tüylü Soket Çorap 79,95 TL

  • 2'li Simli Soket Çorap 100 TL 

  • 2'li Kadın Marul Lastik Simli Soket Çorap 100 TL

Kumsal İspanyol Kek Kalıbı 199 TL

  • Kumsal Turta Kek Kalıbı 199 TL 

  • Kumsal Menekşe Kek Kalıbı 199 TL 

  • Keramika Tost Kahvaltı Seti 399 TL

  • Ayaklı Cam Sunum Kasesi 349 TL 

  • Akcam Derin Cam Kase 199 TL 

  • Akcam Cam Kase 75 TL 

  • 6'lı Cam Çay Tabağı 349 TL 

  • Kayık Cam Tabak 199 TL 

  • Çizgili Tepsi Cam Tabak 100 TL 

  • Dik Kenarlı Cam Tabak 119 TL 

  • 2'li Rakle Ayaklı Su Bardağı 269 TL 

  • 2'li Rakle Su Bardağı 169 TL 

  • Paşabahçe Kapaklı Cam Saklama Kabı 199 TL 

  • 6'lı Paşabahçe Keyif Kulplu Çay Bardak 149 TL 

  • Silikon Uçlu Kalpli Metal Maşa 100 TL 

  • Kalpli Spatula 100 TL 

  • Mumsan Desenli Teneke Kokulu Mum 75 TL

Piranha Kulak Üstü Kulaklık 399 TL

  • Trax Kids Puppy Karaoke Hoparlör 699 TL

  • S-link Lyra Gold / Aurora Dokunmatik Dekoratif Masa Lambası 349 TL

  • Torima CMR-35 Mini Kamera 750 TL 

  • Kurdeleli Pelüş Ayıcık 799 TL

  • Vazoda Blok Çiçekler 999 TL 

  • Pelüş Buket 399 TL 

  • Pelüş Kalp 199 TL 

  • Minkie Biblo Bebek 100 TL 

  • 1000 Parça Puzzle 89,95 TL 

  • Kabin Boy Valiz 679 TL 

  • Orta Boy Valiz 749 TL 

  • Büyük Boy Valiz 869 TL

Sevgililer Günü hediye fırsatlarına buradan göz atmayı unutmayın.

Çeşit Çeşit Atıştırmalıklar

Sevgililer Günü Çiçek Aranjmanı 245 TL

Ramazana Lezzet Katan Ürünler

Gıdadan mutfak ürünlerine Ramazan Fırsatları'na buradan göz atmayı unutmayın.

Ramazan Fırsatları

Gıdadan mutfak ürünlerine Ramazan Fırsatları'na buradan göz atmayı unutmayın.

Profilo 1200 Devir 9 Kg Çamaşır Makinesi 28.999 TL

  • Siemens 9 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 34.999 TL

  • Altus 4 Programlı Bulaşık Makinesi 14.599 TL

  • Tefal Powelix Activflow Expert 1500 W 5.499 TL

  • Bosch Toz Torbasız Propower Süpürge 7.799 TL

  • Philips 2000 Serisi Buhar Kazanlı Ütü 3.499 TL

  • Bosch Cam Demlikli Çay Makinesi 2.799 TL

İndirimde yer alan favori beyaz eşyalara buradan göz atmayı unutmayın.

Simroz Kirli Sepetli 2 Kapaklı Çok Amaçlı Dolap 2.749 TL

