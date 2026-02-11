ŞOK'a Kapsül Kahve Makinesi Geliyor! 11 Şubat 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK 11 - 24 Şubat 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 11 - 24 Şubat 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
Haftanın Fırsatları
Nespresso Inissia Kapsül Kahve Makinesi 7.499 TL
Kadın Pijama Takımı 449 TL
Kumsal İspanyol Kek Kalıbı 199 TL
Piranha Kulak Üstü Kulaklık 399 TL
Çeşit Çeşit Atıştırmalıklar
Sevgililer Günü Çiçek Aranjmanı 245 TL
Ramazana Lezzet Katan Ürünler
Ramazan Fırsatları
Profilo 1200 Devir 9 Kg Çamaşır Makinesi 28.999 TL
Simroz Kirli Sepetli 2 Kapaklı Çok Amaçlı Dolap 2.749 TL
